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Wohnimmobilien in Koinoteta Lempas, Zypern

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wohnungen
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15 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Lempa, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Lempa, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Im malerischen Dorf Kissonerga befindet sich ein Boutique-Projekt von zwölf Villen und setzt…
$542,112
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Wohnung 2 zimmer in Lempa, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Lempa, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Dieses Kammerwohnprojekt liegt nur einen kurzen Spaziergang vom Mittelmeer entfernt und verb…
$602,372
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Wohnung 2 zimmer in Lempa, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Lempa, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Nur 600 Meter von einem Sandstrand im Küstenort Kissonerga entfernt, verbindet dieser Boutiq…
$513,070
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Lempa, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Lempa, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Dieses moderne Wohnprojekt in der entwickelten Gegend von Chloraka bietet eine harmonische K…
$616,587
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Wohnung 2 zimmer in Lempa, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Lempa, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Dieses moderne Wohnprojekt in der entwickelten Gegend von Chloraka bietet eine harmonische K…
$505,014
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lempa, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lempa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
In einer Fläche von mehr als 90.000 qm sind mehr als 60 traditionelle und moderne Villen in …
$749,009
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Villa in Lempa, Zypern
Villa
Lempa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 2/2
Zum Verkauf wird eine helle und geräumige freistehende Villa in einer sehr beliebten Gegend …
$755,172
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lempa, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lempa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
In einer Fläche von mehr als 90.000 qm sind mehr als 60 traditionelle und moderne Villen in …
$749,009
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Wohnung 3 zimmer in Lempa, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Lempa, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 118 m²
Diese Drei-Zimmer-Maisonette befindet sich im malerischen Dorf Chloraka, nur einen kurzen Sp…
$506,047
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Wohnung 2 zimmer in Lempa, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Lempa, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Dieses Kammerwohnprojekt liegt nur einen kurzen Spaziergang vom Mittelmeer entfernt und verb…
$717,109
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Wohnung 2 zimmer in Lempa, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Lempa, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Nur 600 Meter von einem Sandstrand im Küstenort Kissonerga entfernt, verbindet dieser Boutiq…
$627,085
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Wohnung in Lempa, Zypern
Wohnung
Lempa, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Nur 600 Meter von einem Sandstrand im Küstenort Kissonerga entfernt, verbindet dieser Boutiq…
$216,629
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Wohnung in Lempa, Zypern
Wohnung
Lempa, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Nur 600 Meter von einem Sandstrand im Küstenort Kissonerga entfernt, verbindet dieser Boutiq…
$336,346
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Haus 3 Schlafzimmer in Lempa, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Lempa, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Diese atemberaubende Villa mit 3 Schlafzimmern ist ein Meisterwerk zeitgenössischer Architek…
$413,614
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Wohnung 2 zimmer in Lempa, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Lempa, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Es gibt ein besonderes Gefühl im Leben über der Küste - wenn der Horizont zur vollen Breite …
$447,572
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Immobilienangaben in Koinoteta Lempas, Zypern

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