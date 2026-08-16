Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Chloraka
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Koinoteta Chloraka, Zypern

;
Chloraka
614
614 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Chloraka, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 235 m²
Dieses Kammerprojekt moderner Villen befindet sich in einem der traditionsreichen Wohngebiet…
$1,02M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 334 m²
Vier Schlafzimmer Luxus-Bungalow in unteren Chloraka zu Fuß zum Strand. In ruhiger Wohngegen…
$1,53M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 272 m²
Dieses erstaunliche Projekt besteht aus 5 Villen und befindet sich in der Küstenregion von C…
$2,06M
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 2/3
Dieses Projekt ist 32 makellos gestaltete Apartments, die jeweils ideale Layouts und einen a…
$647,773
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Apartment mit 1 Schlafzimmer. Die Bewohner können aus stilvollen Studios, 1 & 2-Zimmer-Wohnu…
$268,307
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Ein exklusives Projekt bestehend aus 8 modernen Apartments. Das Hotel liegt in Chloraka, in …
$415,603
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
CIRVIS — Modern Two-Bedroom Apartments in Paphos The two-bedroom apartments at CIRVIS off…
$398,988
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 187 m²
ÜBER DAS VERFAHREN Luxuriöse, freistehende Villa in der ruhigen Gegend von Chloraka, Paphos…
$564,638
Eine Anfrage stellen
Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Ein hochmodernes Projekt ist eine Adresse, die von dem Moment, in dem Sie eingeben, atembera…
$1,66M
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Chloraka, Zypern
Bungalow
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Modernes Ein-Schlafzimmer Reihenhaus für gerafftes Küstenleben in Paphos Entdecken Sie eine…
$524,512
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Zum Verkauf: Eine wunderschön renovierte freistehende Villa in der gesuchten Gegend von Chlo…
$580,153
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Studio 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 2
Studio Apartment. Die Bewohner können aus stilvollen Studios, 1 & 2-Zimmer-Wohnungen und Mai…
$205,511
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Elegante 3-Schlafzimmer-Villa mit Panoramablick auf das Meer – Chloraka, Paphos Diese 3-Zimm…
$641,990
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 2
2 Schlafzimmer Wohnung. Gleiches Augenmerk wurde der akustischen Umgebung gegeben. Vollhohe …
$381,724
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
LUXURY THREE BEDROOM VILLA MIT UNBSTRUCTED SEA VIEWS!!! Diese luxuriöse Villa befindet sich…
$955,851
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Ein exklusives Projekt bestehend aus 8 modernen Apartments. Das Hotel liegt in Chloraka, in …
$531,048
Eine Anfrage stellen
Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 153 m²
Zu verkaufen ist eine atemberaubende freistehende Villa im Jahr 2024 fertiggestellt, bietet …
$920,953
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Chloraka, Zypern
Wohnung
Chloraka, Zypern
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit in Chloraka, Paphos. Ein atembe…
$9,22M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Luxus Hilltop Residenzen in Chloraka nur einen kurzen Spaziergang von der Küste und dem glit…
$494,346
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 187 m²
ÜBER DAS VERFAHREN Luxuriöse, freistehende Villa in der ruhigen Gegend von Chloraka, Paphos…
$564,638
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 89 m²
Objektbeschreibung: Cirvis Residences ist eine geschlossene Wohnanlage in Lower Chloraka, in…
$416,791
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
3 BEDROOM HAUS – MODERN COASTAL LIVING MIT PRIVATE POOL Dieses wunderschön gestaltete 3-Zimm…
$751,880
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Im Herzen von Chloraka gelegen, bietet diese exklusive gated-Entwicklung einen Resort-Stil L…
$429,607
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Erleben Sie modernes mediterranes Leben in dieser exklusiven Sammlung von 20 Residenzen in C…
$282,313
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 357 m²
Die Sammlung dieser luxuriösen Privatresidenzen befindet sich in einer außergewöhnlichen Sta…
$2,24M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Zu verkaufen ist eine geräumige freistehende Villa in der ruhigen Gegend von Chlorakas. Dies…
$869,363
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 263 m²
Diese luxuriöse, maßgeschneiderte Villa liegt nur 300 Meter vom Meer entfernt in einer sehr …
$1,58M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Moderne Boutique-Komplex in Paphos – 2 & 3 Schlafzimmer Apartments Entdecken Sie einen stil…
$417,141
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Stockwerk 2/2
Diese geräumige 3-Zimmer-Wohnung ist für erhöhte Küstenleben konzipiert und bietet großzügig…
$455,748
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Eingebettet in das malerische Dorf Chloraka, nur wenige Minuten vom pulsierenden Herzen von …
$211,534
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English

Eigenschaftstypen in Koinoteta Chloraka

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Koinoteta Chloraka, Zypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen