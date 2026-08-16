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Wohnimmobilien in Yialia, Zypern

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Wohnung in Yialia, Zypern
Wohnung
Yialia, Zypern
Zu verkaufen Grundstück von 2174 qm in Gialia (Polis Chrisohous). Es hat eine Fläche von etw…
$334,173
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Wohnung in Yialia, Zypern
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Yialia, Zypern
Verpassen Sie nicht!!! Strandlinie, Premium Lage. Zu verkaufen ist der 1/6 Grundstücksanteil…
$443,644
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Villa in Yialia, Zypern
Villa
Yialia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Diese atemberaubende Villa mit 3 Schlafzimmern verbindet die moderne Architektur mit dem tra…
$928,322
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