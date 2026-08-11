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Wohnimmobilien in Agia Marinouda, Zypern

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78 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 2
1-Zimmer-Wohnung in einer angesehenen neuen Wohngemeinschaft Entdecken Sie das moderne Wohne…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Stockwerk 2
2-Zimmer-Wohnung in einer angesehenen neuen Wohngemeinschaft Entdecken Sie das moderne Wohne…
$694,606
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Stockwerk 2
3-Zimmer-Wohnung in einer angesehenen neuen Wohngemeinschaft Entdecken Sie das moderne Wohne…
$878,370
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 2
2-Zimmer-Wohnung in einer angesehenen neuen Wohngemeinschaft Entdecken Sie das moderne Wohne…
$574,408
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 324 m²
Stockwerk 3
4-Zimmer-Apartment in einer prestigiösen neuen Wohngemeinschaft Entdecken Sie das zeitgenöss…
$1,75M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
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$349,037
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
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Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 1
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
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1-Zimmer-Wohnung in einer angesehenen neuen Wohngemeinschaft Entdecken Sie das moderne Wohne…
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Wohnung 3 zimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Agia Marinouda, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Im Herzen des gefragten und dynamisch entwickelten Stadtteils Geroskipu entsteht ein geschlo…
$577,875
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 330 m²
Erleben Sie ein außergewöhnliches Maß an modernem Wohnen in dieser geräumigen Luxuswohnung m…
$1,73M
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Moderne freistehende Villa, im Bau in der ruhigen Gegend von Ayia Marinuda. Da…
$696,942
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 406 m²
Erleben Sie ein luxuriöses Wohnen in Agia Marinouda, Paphos, mit eleganten Apartments, Wohnu…
$1,85M
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Erleben Sie modernes Wohnen in dieser exklusiven Sammlung von 4 freistehenden 3-Zimmer-Ville…
$576,071
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 295 m²
Genießen Sie das zeitgemäße Wohnen in dieser außergewöhnlichen Erdgeschosswohnung mit vier S…
$1,02M
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Wohnung 2 zimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Agia Marinouda, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
In der ruhigen Gegend von Agia Marinuda, nur wenige Minuten vom Zentrum von Paphos entfernt,…
$562,949
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Haus 3 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Moderne Villen zum Verkauf in Agia Marinouda, Paphos – Near Elea Golf. Entdecken Sie eine we…
$568,411
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Genießen Sie einen Lebensstil, der durch Qualität, Komfort und zeitgemäßes Design in dieser …
$668,110
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Haus 3 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 174 m²
Eine exklusive Sammlung von 15 luxuriösen Villen mit drei Schlafzimmern in der begehrten Woh…
$641,021
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Villa mit drei Schlafzimmern – Modern Comfort erfüllt nachhaltiges Wohnen Diese exklusive Vi…
$553,739
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Villa
Agia Marinouda, Zypern
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
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Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Diese stilvolle neue Wohnung mit zwei Schlafzimmern im ersten Stock ist jetzt in einer exklu…
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Haus 3 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Eine fantastische Entwicklung von 3 oder 4 Schlafzimmern getrennt & 3 Schlafzimmer Doppelhau…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 132 m²
Zeitgenössisch erleben Mittelmeer leben in einem der begehrtesten Wohngebiete von Paphos. In…
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Entdecken Sie ein luxuriöses Hangleben mit atemberaubendem Panoramablick auf das Mittelmeer.…
$782,085
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Haus 4 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
4-Zimmer-Haus alle auf einer Ebene mit einer internen überdachten Fläche von 240m2 plus und …
$1,00M
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Villa in Agia Marinouda, Zypern
Villa
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
4-Schlafzimmer Moderne Villa – Agia Marinouda, Paphos Diese moderne 4-Zimmer-Villa in der r…
$1,66M
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Wohnung 3 zimmer in Agia Marinouda, Zypern
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Agia Marinouda, Zypern
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
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Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 1
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Wohnung 2 zimmer in Agia Marinouda, Zypern
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Agia Marinouda, Zypern
Zimmer 2
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Immobilienangaben in Agia Marinouda, Zypern

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