Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Bezirk Paphos
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Bezirk Paphos, Zypern

;
Paphos
386
Peyia
519
Polis
28
Geroskipou
331
Zeig mehr
2 618 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Paphos, Zypern
Premium Premium
Villa 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 14 m²
Kings Beach Villas Die Kings Beach Villas befinden sich in der begehrten Wohngegend „Gräb…
$569,647
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Stasis Estates
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 5 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 306 m²
Eine außergewöhnliche freistehende Villa mit fünf Schlafzimmern, die über zwei Etagen in der…
$2,31M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 3 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
3-Zimmer-Wohnung Die Residenz mit drei Schlafzimmern ist ideal für Familien, die Platz, Priv…
$1,06M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
DD CO DEDD CO DE
Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 555 m²
Diese brandneue Villa mit vier Schlafzimmern (plus Büro) ist eine Off-Plan-Entwicklung in de…
$2,43M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Moderner 3-Zimmer-Bungalow mit Meerblick in Lower Chloraka In der begehrten Gegend von Lower…
$624,105
Eine Anfrage stellen
Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 253 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern in Seehöhlen Entdecken Sie zeitgenössisches Küstenleben, eine exk…
$1,42M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Kouklia, Zypern
Villa
Kouklia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 066 m²
Luxus 5-Zimmer Villa in Venus Rock, Kouklia, Paphos Im Rahmen des Prestiges Venus Rock-Gebi…
$4,56M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern in der begehrten Gegend von Geroskipo…
$535,645
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Kouklia, Zypern
Villa
Kouklia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 066 m²
Luxus 5-Zimmer Villa in Venus Rock, Kouklia, Paphos Im Rahmen des Prestiges Venus Rock-Gebi…
$4,56M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Entdecken Sie komfortables Küstenleben in dieser wunderschön präsentierten 3-Zimmer-Villa in…
$570,204
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Diese freistehende Villa mit 3 Schlafzimmern in Pelagos Beachfront Villas bietet ca. 274 m2 …
$2,25M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Exquisite drei Schlafzimmer Villen in der beliebten und ruhigen Sea Caves Bereich, in der Nä…
$1,51M
Eine Anfrage stellen
Villa in Empa, Zypern
Villa
Empa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Dreizimmer-Villa mit Dachterrasse und Pooloption in Emba, Paphos Diese stilvolle Villa mit …
$970,470
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 3 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 146 m²
Moderne 3-Zimmer-Villa mit privatem Pool in Coral Bay – Prime Investment Opportunity Diese s…
$738,110
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 329 m²
Immobilienbeschreibung Diese moderne Villa mit 4 Schlafzimmern befindet sich in einer erstk…
$1,19M
Eine Anfrage stellen
Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 426 m²
Diese Residenzen bilden eine sorgfältig gestaltete Sammlung moderner Villen, die auf Raum, K…
$2,59M
Eine Anfrage stellen
Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 336 m²
Diese privaten Villen stellen eine einzigartige Kombination aus Luxus und Natur dar und gara…
$1,51M
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Neo Chorio, Zypern
Bungalow
Neo Chorio, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 158 m²
Stellen Sie sich einen spektakulären, unverbauten Blick über die Chrysochous Bucht vor, eine…
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Moderne Häuser in Kissonerga Bereich, Paphos. Diese exklusive Kollektion von 5 zweistöckigen…
$598,952
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Moderne Häuser eingebettet in der malerischen Gegend von Geroskipou, Paphos. Das Projekt bes…
$909,946
Eine Anfrage stellen
Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 263 m²
Petra ist extrem geräumig und hell dieses 4-Zimmer-Design maximiert die Aussicht aus jedem R…
$3,12M
Eine Anfrage stellen
Villa in Kouklia, Zypern
Villa
Kouklia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 188 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf: Eine schöne freistehende Villa ist jetzt im attraktiven Aphrodite Hills Bereich…
$1,65M
Eine Anfrage stellen
Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Projekt umfasst 20 private freistehende drei und vier Schlafzimmer Villen mit einem großen a…
$413,614
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 4 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 329 m²
Immobilienbeschreibung Diese moderne Villa mit 4 Schlafzimmern befindet sich in einer erstk…
$1,19M
Eine Anfrage stellen
Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 412 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa in Olivia III, Paphos. This elegant home offers genero…
$797,975
Eine Anfrage stellen
Villa in Mandria, Zypern
Villa
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 153 m²
Das Anwesen ist ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus zum Verkauf umgeben von schönen Landschafte…
$389,979
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Polis Chrysochous, Zypern
Villa
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Diese schöne freistehende Villa bietet ein komfortables Leben in einer ruhigen Gege…
$467,097
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Trimithousa, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Trimithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Moderne Häuser eingebettet in der malerischen Gegend von Tremithousa Village, Paphos. Das Pr…
$529,842
Eine Anfrage stellen
Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 177 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 26 der Pelagos Beachfront Residences ist eine einzigartige…
$1,21M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Mesogi, Zypern
Villa
Mesogi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Zum Verkauf: Diese prächtige freistehende Villa im Bau in Tsada vereint Komfort und Eleganz.…
$1,82M
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Bezirk Paphos

villen
cottages
mansions
bungalows
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in Bezirk Paphos, Zypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen