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Wohnimmobilien in Koinoteta Kissonergas, Zypern

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273 immobilienobjekte total found
Haus 7 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Haus 7 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 730 m²
Exklusive maßgefertigte Villa, gebaut nach höchsten Standards und garantiert maximalen Komfo…
$6,14M
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine atemberaubende Villa auf dem Projekt, in einer ruhigen Gegend von Kiss…
$1,41M
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Haus 4 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Moderne 4-Zimmer-Villa mit Meerblick in Kissonerga Diese moderne Villa (Baujahr 2020) biete…
$2,29M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Exklusive Küstenresidenzen in Kissonerga, Paphos Zeitgenössisch erleben Mittelmeer leben in…
$513,426
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Modernes Projekt in Kissonerga. Günstig gelegen nur 700m vom Strand, 5 Minuten vom Coral Bay…
$563,691
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
zum Verkauf Erwartete Fertigstellung: 2028 Erleben Sie die perfekte Balance aus Luxus, Kom…
$390,216
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TekceTekce
Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 412 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa in Olivia III, Paphos. This elegant home offers genero…
$797,975
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Haus 5 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
Fünf Schlafzimmer zur Villa mit Meerblick, in einer einzigartigen modernen Strandentwicklung…
$2,12M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Willkommen in Eniko Mare, einem ruhigen Küstenheiligtum für diejenigen, die moderne Eleganz …
$295,438
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 204 m²
Ein atemberaubendes neues Projekt in Kissonerga, ideal gelegen nur wenige Gehminuten vom Str…
$806,625
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Maris Verde Villen — Elegante Luxusvilla an der Küste ZypernsMaris Verde Villas bietet einen…
$827,626
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 245 m²
For sale: Luxurious five-bedroom residence with panoramic sea views in Sunset Breeze, Paphos…
$1,58M
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 447 m²
Luxus 5-Zimmer-Wohnung am Strand in Paphos mit privatem Garten und Pool. Diese Villa befinde…
$3,92M
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Wohnung in Kissonerga, Zypern
Wohnung
Kissonerga, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
An der ruhigen Küste von Kissonerga in der breiteren Region Paphos gelegen, bietet diese Bou…
$276,513
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Zum Verkauf: Bereit zum Umzug Ende 2028 Erleben Sie ein modernes Küstenleben in einer Samm…
$541,139
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Haus 7 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Haus 7 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 377 m²
Villa mit 7 Schlafzimmern – Das Wunder des Luxuslebens in Paphos Diese Villa mit 7 Schlafzim…
$2,02M
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Wohnung 2 zimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Kissonerga, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 173 m²
Im malerischen Vorort von Paphos Kissonerg werden einzigartige Apartments auf zwei Ebenen an…
$747,569
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Penthouse in Kissonerga, Zypern
Penthouse
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Stockwerk 2/2
Zu verkaufen: modernes Penthouse im Bau im Herzen von Kissónergi. Dieses stilvolle Anwesen b…
$558,727
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Haus 7 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Haus 7 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 470 m²
Villa mit 7 Schlafzimmern – Das Wunder des Luxuslebens in Paphos Diese Villa mit 7 Schlafzim…
$2,25M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Ein atemberaubendes neues Projekt in Kissonerga, ideal gelegen nur wenige Gehminuten vom Str…
$737,486
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Haus 3 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 279 m²
Modernes Wohnprojekt in Kissonerga Gebiet von Paphos. In einer wünschenswerten Gegend, in de…
$1,38M
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: freistehende Villa auf der ersten Linie des Meeres in Kissonerg, ein gesuchtes Küst…
$2,10M
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Wohnung 4 zimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Kissonerga, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 447 m²
Nur wenige Schritte von den klaren Gewässern des Mittelmeers entfernt, wird ein prestigeträc…
$5,21M
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Studio 1 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Studio 1 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 1
Jaquozzi Suite Apartment Eingebettet entlang der malerischen Küste von Kissonerga, Paphos. …
$341,238
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Ein atemberaubendes neues Projekt in Kissonerga, ideal gelegen nur wenige Gehminuten vom Str…
$737,486
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 147 m²
Maris Verde Villas — Luxuriöses Küstenleben in ZypernMaris Verde Villas bietet einen luxuriö…
$899,645
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 208 m²
For sale: 3-bedroom villa in Lyra Villas, Paphos. A modern project by a reliable develope…
$555,791
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Zum Verkauf: Bereit zum Umzug Ende 2028 Entdecken Sie eine exklusive Sammlung zeitgenössis…
$541,139
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 211 m²
Ein atemberaubendes neues Projekt in Kissonerga, ideal gelegen nur wenige Gehminuten vom Str…
$864,241
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Stockwerk 2/3
Zum Verkauf im Rahmen des Projekts steht eine moderne Zwei-Zimmer-Wohnung mit zwei Badezimme…
$510,664
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Immobilienangaben in Koinoteta Kissonergas, Zypern

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