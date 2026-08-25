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Wohnungen in Rovinj, Kroatien

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23 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Rovinj, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
ID CODE: 134-144
$1,00M
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Rovinj, Kroatien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 3
ID CODE: 134-81
$661 748
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Wohnung 3 zimmer in Rovinj, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Rovinj, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B1, apartment A, Rovinj The Gripole proj…
$458 362
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Wohnung 2 zimmer in Rovinj, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Rovinj, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
Stockwerk 1/2
Istria, Rovinj: Apartment S7 for sale in a luxury residential building located just 500 mete…
$1,37M
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Wohnung 3 zimmer in Rovinj, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Rovinj, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 109 m²
Etagenzahl 2
Istria, Rovinj: A three-bedroom apartment is for sale on the ground floor of a residential b…
$752 864
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Wohnung 3 zimmer in Rovinj, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Rovinj, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 112 m²
Etagenzahl 1
Do you want to enjoy luxury, comfort and proximity to the sea? We present to you a unique op…
$686 601
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 2 zimmer in Rovinjsko Selo, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Rovinjsko Selo, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Etagenzahl 2
Istria, Rovinjsko Selo: Apartment of 64 m² for Sale in Rovinjsko Selo, located on one floor,…
$222 367
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Wohnung 4 zimmer in Rovinj, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Rovinj, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 114 m²
Etagenzahl 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B4, apartment B, Rovinj The Gripole proj…
$508 184
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Wohnung 2 zimmer in Rovinj, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Rovinj, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
Etagenzahl 2
Istria, Rovinj: Apartment S2 for sale in a luxury residential building located just 500 mete…
$1,52M
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Wohnung 3 zimmer in Rovinj, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Rovinj, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B3, apartment A, Rovinj The Gripole proj…
$469 433
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Wohnung in Rovinj, Kroatien
Wohnung
Rovinj, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 5/5
Istria, Rovinj, two-room apartment with a sea view, total area 71 m², of which 60 m² is livi…
$354 289
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Wohnung 2 zimmer in Rovinj, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Rovinj, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 132 m²
Stockwerk 2/2
Istria, Rovinj: Apartment S12 for sale in a luxury residential building located just 500 met…
$1,45M
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Wohnung 4 zimmer in Rovinj, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Rovinj, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 210 m²
Stockwerk 1/1
A unique opportunity for sale in Rovinj – a two-story apartment on the first floor with a wo…
$1,16M
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Wohnung 2 zimmer in Rovinj, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Rovinj, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 2/2
Modern new residential complex in Gripole, Building B1, apartment E, Rovinj The Gripole proj…
$345 432
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Wohnung 4 zimmer in Rovinj, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Rovinj, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 116 m²
Etagenzahl 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B3, apartment B, Rovinj The Gripole proj…
$517 041
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Wohnung 4 zimmer in Rovinj, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Rovinj, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 193 m²
Stockwerk 1/2
Istria, Rovinj: A four-bedroom duplex apartment is for sale, Apartment D, located on the fir…
$1,18M
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Wohnung 4 zimmer in Rovinj, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Rovinj, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 203 m²
Stockwerk 1/1
Do you want to enjoy luxury, comfort and proximity to the sea? We present to you a unique op…
$921 059
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Wohnung 3 zimmer in Rovinj, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Rovinj, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Etagenzahl 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B4, apartment A, Rovinj The Gripole proj…
$500 987
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Wohnung 3 zimmer in Rovinj, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Rovinj, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 136 m²
Stockwerk 1/2
Istria, Rovinj: A three-bedroom duplex apartment is for sale, Apartment F, located on the fi…
$974 295
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Wohnung 4 zimmer in Rovinj, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Rovinj, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 210 m²
Stockwerk 1/1
Do you want to enjoy luxury, comfort and proximity to the sea? We present to you a unique op…
$961 009
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Wohnung 2 zimmer in Rovinj, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Rovinj, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Etagenzahl 2
Istria, Rovinj: A two-bedroom apartment is for sale on the ground floor of a residential bui…
$631 078
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Wohnung 4 zimmer in Rovinj, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Rovinj, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B1, apartment B, Rovinj The Gripole proj…
$530 327
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Wohnung 3 zimmer in Rovinj, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Rovinj, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 153 m²
Stockwerk 1/2
Istria, Rovinj: A two-story three-bedroom apartment is for sale, Apartment E, located on the…
$1,13M
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