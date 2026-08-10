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Wohnungen in Gemeinde Lauran, Kroatien

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5 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lauran, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lauran, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Etagenzahl 3
ID CODE: 114-1316
$444,969
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Immobilienagentur
Manor Nekretnine d.o.o.
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Wohnung 4 zimmer in Medveja, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Medveja, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 128 m²
Stockwerk 3/3
LOVRAN – Apartment in a villa, first row to the sea This apartment with a living area of ​​1…
$664,292
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Wohnung 2 zimmer in Lauran, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Lauran, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 137 m²
Etagenzahl 3
OPATIJA, LOVRAN – Apartment first row to the sea in a historic villa on the Opatija Riviera …
$1,05M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Lauran, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Lauran, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 116 m²
Etagenzahl 2
LOVRAN – Hochwertiges neues Gebäude mit Blick auf das Meer Dieses prestigeträchtige Apartmen…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Lauran, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Lauran, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 117 m²
Etagenzahl 2
LOVRAN – Hervorragender Neubau mit Meerblick Dieses prestigeträchtige Apartment befindet sic…
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Immobilienangaben in Gemeinde Lauran, Kroatien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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