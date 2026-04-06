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Wohnungen in Poreč, Kroatien

studio-wohnungen
12
3 Zimmer
7
4 Zimmer
7
29 immobilienobjekte total found
Studio 3 Schlafzimmer in Poreč, Kroatien
Studio 3 Schlafzimmer
Poreč, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
In the city of Poreč, a modern urban residential complex is located, consisting of a total o…
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Studio 3 Schlafzimmer in Poreč, Kroatien
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Poreč, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
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Studio 4 Schlafzimmer in Poreč, Kroatien
Studio 4 Schlafzimmer
Poreč, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 166 m²
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$724,722
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Studio 4 Schlafzimmer in Poreč, Kroatien
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Poreč, Kroatien
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Studio 4 Schlafzimmer in Poreč, Kroatien
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Poreč, Kroatien
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Studio 3 Schlafzimmer in Poreč, Kroatien
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Poreč, Kroatien
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Melrose VillasMelrose Villas
Studio 4 Schlafzimmer in Poreč, Kroatien
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Poreč, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 166 m²
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Studio 3 Schlafzimmer in Poreč, Kroatien
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Poreč, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 126 m²
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Studio 3 Schlafzimmer in Poreč, Kroatien
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Schlafräume 3
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Studio 4 Schlafzimmer in Poreč, Kroatien
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Poreč, Kroatien
Schlafräume 4
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Fläche 166 m²
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Studio 3 Schlafzimmer in Poreč, Kroatien
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Poreč, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 126 m²
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Studio 4 Schlafzimmer in Poreč, Kroatien
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Poreč, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 166 m²
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Poreč, Kroatien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Poreč, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
In einem ruhigen Viertel der Gemeinde Poreč, unweit des bekannten Materada-Strandes, bietet …
$745,827
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Poreč, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Poreč, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: eine schöne Wohnung im ersten Stock in ruhiger und charmanter Umgebung, umgebe…
$545,867
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Wohnung 3 zimmer in Poreč, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Poreč, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Stockwerk 2/2
ISTRIA, POREČ – Spacious apartment with a gallery near the city In Poreč, in a quiet street,…
$398,575
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Wohnung 2 zimmer in Poreč, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Poreč, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 91 m²
Stockwerk 1/2
ISTRIA, POREČ – Apartment on the ground floor with a garden in a new building, near the beac…
$381,968
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Wohnung 2 zimmer in Poreč, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Poreč, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 99 m²
Etagenzahl 2
ISTRIA, POREČ – Apartment on the ground floor with a garden in a new building, near the beac…
$393,040
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Wohnung 5 zimmer in Poreč, Kroatien
Wohnung 5 zimmer
Poreč, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 236 m²
Stockwerk 2/2
ISTRIA, POREČ – Apartment with sea view, garage in the center of Poreč This beautiful pentho…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Poreč, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Poreč, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/2
ISTRIA, POREČ – Apartment on the ground floor with a garden in a new building, close to the …
$386,397
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Wohnung 2 zimmer in Poreč, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Poreč, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Etagenzahl 2
This charming apartment is located on the ground floor and will consist of a living room, di…
$285,325
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Wohnung 2 zimmer in Poreč, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Poreč, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 1/2
This charming apartment is located on the first floor and will consist of a living room, din…
$292,721
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Wohnung 2 zimmer in Poreč, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Poreč, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Etagenzahl 2
This charming apartment is located on the ground floor and will consist of a living room, di…
$285,325
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Wohnung 2 zimmer in Poreč, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Poreč, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 92 m²
Etagenzahl 2
ISTRIA, POREČ – Apartment on the ground floor with a garden in a new building, near the beac…
$401,897
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Wohnung 2 zimmer in Poreč, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Poreč, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Etagenzahl 1
ISTRIA, POREČ – Superb apartment on the ground floor with a garden An apartment for sale on …
$380,584
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Wohnung 2 zimmer in Poreč, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Poreč, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 64 m²
Etagenzahl 1
ISTRIA, POREČ – Superb apartment on the ground floor with a garden Apartment for sale on the…
$408,263
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Wohnung in Poreč, Kroatien
Wohnung
Poreč, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 2/4
ISTRIA, POREČ – Apartment in a modern building in an attractive location UNDER CONSTRUCTION …
$275,838
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Wohnung 3 zimmer in Poreč, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Poreč, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 128 m²
Stockwerk 1/1
ISTRIA, POREČ – Spacious apartment with sea view An apartment with a roof terrace with a bea…
$741,793
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Wohnung 2 zimmer in Poreč, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Poreč, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 174 m²
Stockwerk 2/2
ISTRIA, POREČ – Apartment on the ground floor with a garden in a new building, close to the …
$747,329
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Wohnung in Poreč, Kroatien
Wohnung
Poreč, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 2/3
ISTRIA, POREČ (surroundings) – Apartment 200 meters from the sea For sale is a nice house lo…
$126,216
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