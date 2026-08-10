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Wohnungen in Stadt Zagreb, Kroatien

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3 Zimmer
7
473 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
$610,933
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
$327,451
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 Schlafzimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Zum Verkauf steht ein modernes Penthouse mit Panoramablick auf die Stadt, neu erbaut, perfek…
$608,096
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Wohnung 4 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 123 m²
Stockwerk 1/2
I25462 Požarinje
$528,998
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
$339,349
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Wohnung 5 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 5 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 200 m²
I25997 Bukovac
$653,221
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Wohnung 4 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Stockwerk 2/2
I27353 Zajčeva
$365,361
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
$335,988
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Wohnung 2 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 4/4
-SALE, APARTMENT, Trešnjevka north, Trakoščanska street, 4-room, gross area 95m2, (apartment…
$354,289
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Wohnung 4 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 225 m²
Etagenzahl 2
SALE, FLAT, Center, Vinogradska cesta, 4-bedroom, excellent, total area 218m2, net area 154m…
$663,185
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Wohnung 3 zimmer in Lucko, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Lucko, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Etagenzahl 3
I28975 Podbrežje X
$236,920
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Wohnung 4 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
www.biliskov.com ID: 14848Zagreb, Bukovac GornjiEine geräumige und helle Vierzimmerwohnung m…
$397,947
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Wohnung 3 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Etagenzahl 4
I25596 Katalinić Jeretova
$349,862
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Wohnung 3 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 83 m²
Stockwerk 1/2
I26982 Ive Serdara
$287,861
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Wohnung in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung
Stadt Zagreb, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 1/2
I29364 Lukas Stiplošeka
$160,537
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Wohnung 3 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 135 m²
Etagenzahl 1
I26904 Šemovečka
$276,777
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Wohnung 2 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 4/4
I27533 Tuškanova
$243,574
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Wohnung 5 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 5 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 205 m²
Stockwerk 2/3
I24315 Vranićeva
$476,076
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Wohnung in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung
Stadt Zagreb, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 1/3
I24912 Klanječka
$156,341
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Wohnung in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung
Stadt Zagreb, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Etagenzahl 2
I28829 Nadvina
$275,682
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Wohnung 5 zimmer in Lucko, Kroatien
Wohnung 5 zimmer
Lucko, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
www.biliskov.com ID: 15149Zagreb, Siget Ein großzügiges Penthouse mit fünf Zimmern und eine…
$460,235
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Wohnung 2 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 7
I28964 Božidara Magovca
$332,146
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Wohnung 4 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 95 m²
Etagenzahl 2
I25074 Jukićeva
$298,931
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Wohnung 2 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 4/5
I28312 Križanićeva
$188,217
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Wohnung 2 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 2/2
I28707 Španovićeva
$298,931
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Wohnung 2 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
www.biliskov.com  ID: 15302 Trnje, Vukovarska-Straße Diese schöne, helle Zwei-Zimmer-Wohnu…
$322,972
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Wohnung 3 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Zentrum, Cvjetni trg Ein luxuriös eingerichtetes, wunderschönes Dreizimmer-Penthouse mit ei…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Stockwerk 4/4
I26955 Ulica Hrvatskog sokola
$387,493
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Wohnung 3 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 129 m²
Etagenzahl 2
I26580 Gundulićeva
$620,007
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Immobilienangaben in Stadt Zagreb, Kroatien

mit Terrasse
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