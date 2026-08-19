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Wohnungen in Grad Supetar, Kroatien

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4 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Grad Supetar, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Supetar, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Brač, Supetar, Einzimmerwohnung mit Parkplatz und Garage. Eine Einzimmerwohnung 31,64 m² + …
$219,159
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Wohnung 2 zimmer in Grad Supetar, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Supetar, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Brac - Supetar Unmöblierte Wohnung mit bewachtem Parkplatz von 45m2 zu verkaufen. Die Wohnu…
$271,066
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Wohnung 3 zimmer in Splitska, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Splitska, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Brač, Splitska Drei-Zimmer-Wohnung 91 m2 mit einem Außenparkplatz von 12 m2, 100 m vom Meer …
$346,041
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Wohnung 1 zimmer in Grad Supetar, Kroatien
Wohnung 1 zimmer
Grad Supetar, Kroatien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Brač, Supetar, Ein-Zimmer-Wohnung von 34,40 m2 mit einer Loggia von 6,58 m2, Parkplatz von 1…
$213,392
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