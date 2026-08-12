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Wohnungen in Grad Zadar, Kroatien

;
Zadar
34
47 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 293 m²
$1,97M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
$1,18M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 181 m²
$1,82M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 181 m²
$1,83M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kozino, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kozino, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 103 m²
Objektbeschreibung: In der ruhigen und begehrten Lage von Kožino, nur 50 Meter vom Meer entf…
$479,527
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Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
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Wohnung in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung
Grad Zadar, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
Etagenzahl 3
Studio Apartment 21 m², Višnjik, Zadar A studio apartment with an area of 21 m² is located o…
$88,572
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
$904,998
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
$1,17M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 166 m²
$1,57M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
$378,081
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
$784,891
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Wohnung 3 zimmer in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Grad Zadar, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Stockwerk 1/3
Familienapartment mit vier Schlafzimmern, 2.643 €/m², 1. Stock, 87 m², Bili brig, Zadar Dies…
$254,645
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Wohnung 2 zimmer in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Zadar, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Stockwerk 1/2
I26820 Ulica Hrvatskog sabora bb
$487,148
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Wohnung in Petrcane, Kroatien
Wohnung
Petrcane, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
One-bedroom apartment, 54m2, terrace, pool – Petrčane In the town of Petrčane, just about 20…
$193,752
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Wohnung in Petrcane, Kroatien
Wohnung
Petrcane, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 1
One-bedroom apartment, 54.35m2, terrace, pool – Petrčane In the town of Petrčane, just about…
$193,752
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Wohnung 3 zimmer in Petrcane, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Petrcane, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 2
Penthouse, 140.18m2, Terrace, Pool – Petrčane, 140.18m2 In the town of Petrčane, just 200 me…
$498,219
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Wohnung 3 zimmer in Kozino, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Kozino, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 135 m²
Etagenzahl 3
Apartment with pool, 135 m2, modern new building, 100 m from the sea, Kožino The apartment i…
$487,061
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Wohnung 3 zimmer in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Grad Zadar, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Stockwerk 3/4
FOR SALE, APARTMENT, ZADAR, CLOSE TO THE CENTER – MARASKA PARK, MIROSLAVA KRLEŽE, 3 bedrooms…
$354,289
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Wohnung 2 zimmer in Petrcane, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Petrcane, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Two-bedroom apartment, 63.05m2 – Terrace, Pool – Petrčane In the town of Petrčane, just abou…
$215,895
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Wohnung 3 zimmer in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Grad Zadar, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 137 m²
Stockwerk 2/2
I26819 Ulica Hrvatskog sabora bb
$941,081
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Wohnung in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung
Grad Zadar, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 7/8
In a well-maintained building on Bulevar in Zadar, we are selling a two-bedroom apartment wi…
$203,716
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Wohnung 3 zimmer in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Grad Zadar, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 3/3
In the very center of Zadar, in a building overlooking the Donat and Forum, there is a three…
$243,574
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Wohnung 2 zimmer in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Zadar, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 206 m²
Etagenzahl 2
New construction, two-bedroom apartment with pool, 206 m2, Bili brig, Zadar On the ground fl…
$553,577
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Wohnung in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung
Grad Zadar, Kroatien
Fläche 69 m²
Stockwerk 1/2
I26818 Ulica Hrvatskog sabora
$376,432
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Wohnung in Petrcane, Kroatien
Wohnung
Petrcane, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 1/3
Apartment with resort amenities, first row to the sea In the town of Petrčane, in the first …
$498,219
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Wohnung 3 zimmer in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Grad Zadar, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 84 m²
Stockwerk 1
Zadar, Brodarica, 2BDR exclusive apartment, top position, near sea, parking, elevator, deliv…
$360,100
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Wohnung 3 zimmer in Kozino, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Kozino, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 108 m²
Stockwerk 1/3
Three-room apartment with a terrace, 108 m2, sea view, 100m to the sea, Kožino The apartment…
$400,269
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Wohnung 3 zimmer in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Grad Zadar, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 3
Four-bedroom family apartment with a garden, 90 m2, Bili brig, Zadar On the ground floor of …
$269,038
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Wohnung 2 zimmer in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Zadar, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/2
Two-room apartment, newly built, 100 m2, Bili brig, Zadar On the first floor of the building…
$398,575
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Wohnung in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung
Grad Zadar, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Etagenzahl 4
Apartment/Business space, 35 m2, Bili brig, Zadar On the ground floor of the building there …
$105,180
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Eigenschaftstypen in Grad Zadar

2 Zimmer
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