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Wohnungen in Grad Umag, Kroatien

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Umag
6
24 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Savudrija, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Savudrija, Kroatien
Schlafräume 2
Fläche 88 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine elegante Dreizimmerwohnung im 4. Stock eines…
$957 452
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lovrecica, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lovrecica, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 143-4
$711 342
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Immobilienagentur
Manor Nekretnine d.o.o.
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Basanija, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Basanija, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
$760 500
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer in Basanija, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Basanija, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
$541 328
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Savudrija, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Savudrija, Kroatien
Schlafräume 2
Fläche 91 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine elegante Dreizimmerwohnung im 4. Stock eines…
$930 422
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Savudrija, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Savudrija, Kroatien
Schlafräume 2
Fläche 91 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine elegante Dreizimmerwohnung im 4. Stock eines…
$932 411
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 2 Schlafzimmer in Basanija, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Basanija, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
$993 556
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Basanija, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Basanija, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
$887 350
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Savudrija, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Savudrija, Kroatien
Schlafräume 2
Fläche 94 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine elegante Dreizimmerwohnung im 2. Obergeschos…
$881 623
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Savudrija, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Savudrija, Kroatien
Schlafräume 2
Fläche 97 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine elegante Dreizimmerwohnung im 4. Stock eines…
$930 607
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Basanija, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Basanija, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
$829 805
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Basanija, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Basanija, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
$956 587
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Basanija, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Basanija, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
$976 334
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Basanija, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Basanija, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
$1,18M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Savudrija, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Savudrija, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 123 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen ein elegantes Vier-Zimmer-Penthouse im 3. Stock e…
$930 422
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Basanija, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Basanija, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
$539 568
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Savudrija, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Savudrija, Kroatien
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine elegante Dreizimmerwohnung im 3. Stock eines…
$782 991
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Basanija, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Basanija, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
$531 403
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Umag, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Umag, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Zum Verkauf ist eine charmante Wohnung mit Meerblick mit einem Pool, in einem luxuriösen Res…
$397 155
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Wohnung 3 zimmer in Umag, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Umag, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 116 m²
Etagenzahl 1
Apartment with a Large Garden in the First Row to the Sea in Umag An exceptional opportunity…
$575 720
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Umag, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Umag, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
$255 775
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Wohnung 2 zimmer in Umag, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Umag, Kroatien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1
Top Angebot! Neue fertige Wohnungen 600 m vom Meer entfernt Luxusimmobilien Farka & Scaron; …
$201 281
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Umag, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Umag, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
$257 162
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Umag, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Umag, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
$248 233
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Eigenschaftstypen in Grad Umag

1 Zimmer
2 Zimmer

Immobilienangaben in Grad Umag, Kroatien

mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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