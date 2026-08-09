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Wohnungen in Grad Novi Vinodolski, Kroatien

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5 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 127-351
$245,743
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 3
ID CODE: 127-316
$251,612
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 127-328
$253,114
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Etagenzahl 4
ID CODE: 127-359
$245,919
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Povile, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Povile, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
ID CODE: 113-1817
$250,473
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