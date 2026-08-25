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Wohnungen in Opcina Okrug, Kroatien

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penthäuser
16
1 Zimmer
6
2 Zimmer
37
3 Zimmer
24
124 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1
Wir verkaufen die Wohnung S2 im ersten Stock eines kleinen Wohngebäudes in Okrug Gornji auf …
$399 414
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Wir verkaufen ein Penthouse mit Dachterrasse (S14) im dritten Obergeschoss eines Neubauproje…
$585 856
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Stockwerk 2
Wir verkaufen die Penthouse-Wohnung S9 mit Dachterrasse im zweiten Stock eines Neubaus in Ok…
$581 499
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 2 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/2
Wir verkaufen die Wohnung S3 im ersten Stock eines Neubaus in Okrug Gornji, in bester Lage, …
$363 111
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Neues Projekt Okrug Gornji, 14 Wohnungen, S1 Wir verkaufen 14 Wohnungen in einem neuen Pr…
$284 288
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1/2
Роскошная квартира на первом этаже S2, 200 м от моря Продаем роскошную квартиру S2 на пер…
$427 392
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 2 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Wir verkaufen eine Zweizimmerwohnung (S4) im ersten Stock eines modernen Neubaus in Okrug Go…
$245 413
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1
Wir verkaufen die Erdgeschosswohnung S1 mit privatem Pool in Okrug Gornji auf der Insel Čiov…
$528 636
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2
Wir verkaufen die Penthouse-Wohnung S6 mit Dachterrasse im zweiten Stock eines Neubaus in Ok…
$582 655
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Wir verkaufen die Wohnung S4 im ersten Stock, nur 200 Meter vom Meer und Strand entfernt, im…
$313 525
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1
Wir verkaufen mehrere Wohnungen in einem Neubauprojekt in Okrug Gornji auf der Insel Čiovo. …
$185 700
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wir verkaufen die Wohnung S2 im ersten Stock, direkt am Meer und Strand, im Okrug Gornji auf…
$600 091
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2
Wir bieten mehrere Wohnungen in einem Neubauprojekt in Okrug Gornji auf der Insel Čiovo an. …
$379 824
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1
Wir verkaufen mehrere Wohnungen in einem Neubauprojekt in Okrug Gornji auf der Insel Čiovo. …
$379 824
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wir verkaufen eine Erdgeschosswohnung (S1) mit großem Garten, nur 200 Meter vom Meer und Str…
$371 587
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 333 m²
Luxus-Erdgeschosswohnung S1, privater Pool Wir verkaufen eine Luxuswohnung S1 im Erdgesch…
$534 240
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wir verkaufen eine Erdgeschosswohnung (S2) in Okrug Gornji auf der Insel Čiovo, nur 100 Mete…
$350 224
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Wir bieten die Wohnung S11 im zweiten Obergeschoss eines Neubauprojekts in Okrug Gornji zum …
$295 271
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Wir verkaufen die Wohnung S3 im ersten Stock, zweite Reihe zum Meer und Strand, im Okrug Gor…
$647 157
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wir verkaufen ein Penthouse-Apartment (S5) im zweiten Obergeschoss, nur 200 Meter vom Meer u…
$348 362
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Studio 1 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Studio 1 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Neues Projekt Okrug Gornji, 14 Wohnungen, S2 Wir verkaufen 14 Wohnungen in einem neuen Pr…
$129 272
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Wir verkaufen die Wohnung S4 im ersten Obergeschoss eines Neubaus in Okrug Gornji, in bester…
$330 029
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Stockwerk 2
Wir verkaufen die Dreizimmerwohnung S5 im zweiten Stock eines modernen Neubaus in Okrug Gorn…
$414 015
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wir verkaufen mehrere Wohnungen in einem Neubauprojekt in Okrug Gornji auf der Insel Čiovo. …
$284 868
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wir bieten mehrere Wohnungen in einem Neubauprojekt in Okrug Gornji zum Verkauf an. Moderne…
$224 630
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Wir verkaufen ein Penthouse mit Dachterrasse (S13) im dritten Obergeschoss eines Neubauproje…
$527 270
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wir verkaufen ein Penthouse-Apartment mit Dachterrasse (S8) im dritten Stock eines Neubaus i…
$585 856
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3
Wir bieten mehrere Wohnungen in einem Neubauprojekt in Okrug Gornji auf der Insel Čiovo zum …
$605 472
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Wohnung 2 zimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 2/2
Two-room apartment in an urban villa, new construction, 73.67 m2, Okrug Gornji, Čiovo In Okr…
$236 536
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Wir verkaufen ein luxuriöses Penthouse-Apartment (S3) im zweiten Obergeschoss mit Dachterras…
$736 064
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Immobilienangaben in Opcina Okrug, Kroatien

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