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Wohnungen in Grad Vodice, Kroatien

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2 Zimmer
5
3 Zimmer
9
23 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Srima, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Srima, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 236 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein neues Luxusapartment in außergewöhnlicher Lage, nur…
$776,376
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Srima, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Srima, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 264 m²
Objektbeschreibung: In zweiter Reihe vom Meer, direkt neben dem wunderschönen Kieselstrand, …
$857,955
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 2 zimmer in Srima, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Srima, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 2/2
Two-Bedroom Apartment in Srima with Terrace, 43.98 m2 Located in Srima, a neighborhood near …
$155,002
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
$751,187
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Wohnung in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung
Grad Vodice, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 1/3
FOR SALE, APARTMENT, VODICE, 30 m2 An apartment is for sale in the historic old town of Vodi…
$114,037
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Wohnung 2 zimmer in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Vodice, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 81 m²
Stockwerk 2/2
Two-bedroom apartment in Vodice with sea view, new building, 81.11 m2 A two-room apartment i…
$365,361
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TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Entdecken Sie Ihren idealen Urlaubsort im Herzen Dalmatiens! Nur 60 Meter vom kristallklaren…
$590,117
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Entdecken Sie Ihren idealen Urlaubsort im Herzen Dalmatiens! Nur 60 Meter vom kristallklaren…
$452,200
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 208 m²
$1,21M
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Wohnung 3 zimmer in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Grad Vodice, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 139 m²
Stockwerk 1/2
Three-room apartment in Vodice with sea view, new construction, 138.83 m2 A spacious three-r…
$531,434
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Wohnung 2 zimmer in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Vodice, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Etagenzahl 2
Luxury apartment in a new building, Vodice, 85.52 m2 The apartment in Vodice is located on t…
$276,788
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
$415,937
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Wohnung 2 zimmer in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Vodice, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk 2/2
Two-room apartment in Vodice with sea view, new building, 97.07 m2 A three-room apartment in…
$509,291
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Entdecken Sie Ihren idealen Urlaubsort im Herzen Dalmatiens! Nur 60 Meter vom kristallklaren…
$539,261
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Wohnung 2 zimmer in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Vodice, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/1
Two-bedroom apartment with galleries and a large terrace in Vodice A spacious and bright apa…
$243,574
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
$631,384
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Wohnung 3 zimmer in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Grad Vodice, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 107 m²
Etagenzahl 1
Two residential units in one, Vodice, 106.96 m² In the heart of a peaceful neighborhood in V…
$243,574
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Entdecken Sie Ihren idealen Urlaubsort im Herzen Dalmatiens! Nur 60 Meter vom kristallklaren…
$544,034
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 215 m²
$1,21M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
$434,779
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Wohnung 2 zimmer in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Vodice, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk 1/2
Two-room apartment with sea view, Vodice, new building, 97.11 m2 The two-room apartment in V…
$387,504
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 147 m²
Entdecken Sie Ihren idealen Urlaubsort im Herzen Dalmatiens! Nur 60 Meter vom kristallklaren…
$753,713
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Entdecken Sie Ihren idealen Urlaubsort im Herzen Dalmatiens! Nur 60 Meter vom kristallklaren…
$503,690
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