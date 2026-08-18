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Wohnungen in Baag, Kroatien

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2 Zimmer
5
10 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Simuni, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Simuni, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
$419,726
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Wohnung 2 zimmer in Baag, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Baag, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Die Insel Pag, Neubau, luxuriöse Wohnung mit einem Schlafzimmer von 46,64 m2, im ersten Stoc…
$409,482
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Wohnung 2 zimmer in Simuni, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Simuni, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Insel Pag, Neubau, luxuriöse Zweizimmerwohnung von 94,4 m2, im zweiten und dritten Stock ein…
$634,409
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 2 zimmer in Baag, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Baag, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Die Insel Pag, Neubau, luxuriöse Wohnung mit einem Schlafzimmer von 46,64 m2, im ersten Stoc…
$247,996
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Simuni, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Simuni, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
$396,250
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Simuni, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Simuni, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
$424,554
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Baag, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Baag, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Die Insel Pag, Neubau, luxuriöse Wohnung mit einem Schlafzimmer von 46,64 m2, im ersten Stoc…
$472,923
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Simuni, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Simuni, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
$407,572
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Wohnung 2 zimmer in Baag, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Baag, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 2/3
Wohnung am Wasser, erste Reihe, Insel Pag, 49,49 m² In einem traditionellen Gebäude direkt a…
$184,895
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Simuni, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Simuni, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
$401,911
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