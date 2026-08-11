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Wohnungen in Grad Sibenik, Kroatien

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2 Zimmer
4
25 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
$310,269
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
$410,928
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Wohnung 5 zimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Wohnung 5 zimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 155 m²
Stockwerk 1/2
Apartment 5s, 155 m2, Šibenik – Center In the center of the city of Šibenik, on the waterfro…
$642,149
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Stockwerk 2/2
2-room apartment, 102m2, Šibenik-Crnica The apartment is located in the attic of a house wit…
$287,860
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Wohnung 2 zimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 2/3
2-bedroom apartment, 65m2, Šibenik – Center The apartment consists of two residential units,…
$195,966
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Wohnung 2 zimmer in Zaboric, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Zaboric, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 2
New build apartment with garden, Grebaštica, 63.49 m² This attractive apartment is located o…
$224,938
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Wohnung 3 zimmer in Zaboric, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Zaboric, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Žaborić, in der Nähe von Šibenik, schönes Penthouse von 76,65 m2 im 2. Stock eines neuen Woh…
$380,645
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Wohnung 2 zimmer in Zaboric, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Zaboric, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2/2
Two-bedroom apartment in Žaborić with sea View, 47.8 m² The apartment in Žaborić is located …
$193,752
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Wohnung 2 zimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/12
2-bedroom apartment, 60m2, Šibenik – Vidici On the second floor of a residential building wi…
$176,037
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
In einem ruhigen Teil von Žaborić, nur 150 Meter vom Strand entfernt, stehen luxuriös und mo…
$712,143
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Wohnung 4 zimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Šibenik, 1st row by the sea, area of 150 m2, on the 1st floor, south orientation, comfortabl…
$599,805
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Wohnung 3 zimmer in Brodarica, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Brodarica, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 86 m²
Stockwerk 1/2
3-Zimmer-Wohnung, 85,62 m2, Šibenik – Brodarica Die Wohnung S3 befindet sich im ersten Stock…
$276,496
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Wohnung 2 zimmer in Brodarica, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Brodarica, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
Duplex Two-Bedroom apartment in a new building with two gardens, Brodarica, 84.81m² Duplex t…
$281,693
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Wohnung 3 zimmer in Brodarica, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Brodarica, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 141 m²
Stockwerk 2/2
Wohnung 3 s, 140,63 m2, Šibenik – Brodarica Die Wohnung S4 befindet sich im zweiten Stock ei…
$447,029
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Wohnung in Zaboric, Kroatien
Wohnung
Zaboric, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 2
New Build Apartment with Garden, Grebaštica, 46.17 m² This attractive apartment is located o…
$163,575
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Wohnung in Grad Sibenik, Kroatien
Wohnung
Grad Sibenik, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/4
Studio apartment with a share in commercial space in the heart of the old town, Šibenik, Th…
$90,178
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
$249,696
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Wohnung in Grad Sibenik, Kroatien
Wohnung
Grad Sibenik, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Etagenzahl 14
Apartment 1 bedrooms, 42m2, Šibenik-Šubićevac The apartment consists of a bedroom, hallway, …
$162,752
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Wohnung 3 zimmer in Brodarica, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Brodarica, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/2
Duplex two-bedroom apartment in a new building with two gardens, Brodarica, 84.81m² Duplex t…
$325,835
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Wohnung in Brodarica, Kroatien
Wohnung
Brodarica, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Etagenzahl 2
1-Zimmer-Wohnung, 41,09 m2, Šibenik – Brodarica Das Apartment S2 befindet sich im Erdgeschos…
$128,749
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Wohnung 2 zimmer in Brodarica, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Brodarica, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Etagenzahl 2
Two-bedroom apartment in a new building with two gardens, Brodarica, 84.26m² A comfortable t…
$279,866
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Wohnung in Zaboric, Kroatien
Wohnung
Zaboric, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 1/2
Apartment in Grebaštica with sea view, 1 bedroom, 46.17 m² This attractive apartment is loca…
$163,575
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Wohnung in Brodarica, Kroatien
Wohnung
Brodarica, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Etagenzahl 2
1-Zimmer-Wohnung, 50,91 m2, Šibenik – Brodarica Die Wohnung S1 befindet sich im Erdgeschoss …
$168,336
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Wohnung 2 zimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 2/2
2-room apartment, 84 m2, Šibenik-Varoš The newly renovated apartment consists of two bedroom…
$226,967
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Wohnung 27 zimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Wohnung 27 zimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Zimmer 27
Fläche 2 198 m²
Šibenik – Mandalina Baubeginn in der Region Šibenik – Mandalina Projekt mit 3 Gebäuden Sc…
Preis auf Anfrage
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Immobilienangaben in Grad Sibenik, Kroatien

mit Terrasse
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