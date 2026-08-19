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Wohnungen in City of Velika Gorica, Kroatien

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13 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 3/4
I28066 Antuna Gustava Matoša
$143,820
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Wohnung 4 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 119 m²
Stockwerk 1/2
I28268 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$341,068
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Wohnung 6 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Wohnung 6 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
www.biliskov.com  ID: 13900 Velika Gorica, Mitte Luxuriöses Sechs-Zimmer-Penthouse NKP mit…
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Wohnung 3 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 2/2
I26719 Nikole Tesle
$192,589
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Wohnung 4 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/2
I28265 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$351,666
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Wohnung 4 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 2/2
I28266 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$351,666
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/2
I26716 Nikole Tesle
$195,302
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Wohnung 5 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Wohnung 5 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 105 m²
Stockwerk 2/5
I25696 Andrije Kačića Miošića
$314,432
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Wohnung 4 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 104 m²
Stockwerk 4/5
I25697 Andrije Kačića Miošića
$314,432
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Wohnung 3 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 1/2
I26717 Nikole Tesle
$193,132
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Wohnung 3 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 1/2
I26714 Nikole Tesle
$195,302
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Wohnung 3 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Stockwerk 1/2
I28264 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$313,202
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Wohnung 4 zimmer in City of Velika Gorica, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
City of Velika Gorica, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 119 m²
Stockwerk 2/2
I28267 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$341,068
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