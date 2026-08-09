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Wohnungen in Neuenburg, Kroatien

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11 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Neuenburg, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Neuenburg, Kroatien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Stockwerk 1/3
In Novigrad steht ein modernes Erdgeschossapartment in einem Neubau exklusiv zum Verkauf, da…
$597,171
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Wohnung 3 zimmer in Neuenburg, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Neuenburg, Kroatien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/2
In Novigrad steht eine modern und funktional gestaltete Wohnung S5 zum Verkauf, die sich im …
$428,300
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Wohnung 2 zimmer in Neuenburg, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Neuenburg, Kroatien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/2
In einer der begehrtesten Lagen in Novigrad steht eine gepflegte Wohnung mit Blick auf den Y…
$449,907
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Neuenburg, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Neuenburg, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 82 m²
Etagenzahl 2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the ground floor with a garden in an exclusive new building …
$626,083
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Wohnung in Neuenburg, Kroatien
Wohnung
Neuenburg, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 1/3
For sale is a completely renovated apartment in Novigrad with a terrace and a beautiful sea …
$193,641
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Wohnung 3 zimmer in Neuenburg, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Neuenburg, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 119 m²
Stockwerk 2/2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the 2nd floor with a sea view in an exclusive new building w…
$667,142
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Wohnung 2 zimmer in Neuenburg, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Neuenburg, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 82 m²
Etagenzahl 2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the ground floor with a garden in an exclusive new building …
$614,899
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Wohnung 2 zimmer in Neuenburg, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Neuenburg, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 82 m²
Etagenzahl 2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the ground floor with a garden in an exclusive new building …
$611,841
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Wohnung in Neuenburg, Kroatien
Wohnung
Neuenburg, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 2/2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the 2nd floor with a sea view in an exclusive new building w…
$327,755
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Wohnung 2 zimmer in Neuenburg, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Neuenburg, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk 2/2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the 2nd floor with a sea view in an exclusive new building w…
$540,256
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Wohnung 2 zimmer in Neuenburg, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Neuenburg, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk 1/2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the first floor in an exclusive new building with a sea view…
$538,959
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