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Wohnungen in Opcina Viskovo, Kroatien

2 Zimmer
7
10 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Marcelji, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Marcelji, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Zum Verkauf steht eine moderne Einzimmerwohnung mit Wohnzimmer (1SZ+WZ) im neuen Wohnkomplex…
$142,500
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mladenici, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mladenici, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht eine Wohnung mit 60 m², gelegen im erhöhten Erdgeschoss eines Wohngebäudes…
$252,823
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Viskovo, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Viskovo, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
In ruhiger, grüner Lage in Donji Jugi (Viškovo) bieten wir Ihnen eine moderne Erdgeschosswoh…
$297,641
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OneOne
Wohnung 2 Schlafzimmer in Viskovo, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Viskovo, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
In ruhiger, grüner Lage in Donji Jugi (Viškovo) bieten wir eine moderne Wohnung in einem Neu…
$263,165
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sroki, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sroki, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf steht eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Wohnzimmer, insgesamt 65 m², gelegen im ruhig…
$182,722
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Viskovo, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Viskovo, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
Eine zweistöckige Wohnung in einem Neubau im Herzen von Viškovo steht zum Verkauf. Die Lage …
$252,823
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Nils OttNils Ott
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kosi, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kosi, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Etagenzahl 2
In ruhiger, grüner Lage in Kosi, Viškovo, bieten wir Ihnen eine moderne Wohnung in einem Neu…
$194,214
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Viskovo, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Viskovo, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht eine schöne zweistöckige 4-Zimmer-Wohnung in einem ruhigen Viertel von Viš…
$275,807
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Viskovo, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Viskovo, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Etagenzahl 3
Wohnung zum Verkauf in Viškovo, gelegen im dritten Stock eines Wohngebäudes. Die Wohnung hat…
$333,841
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kosi, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kosi, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 2
In außergewöhnlich ruhiger Lage im Ort Kosi (Viškovo), umgeben von viel Grün und mit herrlic…
$247,077
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Immobilienangaben in Opcina Viskovo, Kroatien

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