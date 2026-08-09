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Wohnungen in Makarska, Kroatien

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2 Zimmer
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3 Zimmer
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76 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Makarska, Kroatien
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Makarska, Kroatien
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Stockwerk 4/4
Hills Residence in Makarska ist ein hervorragender Wohnkomplex, der moderne architektonische…
$321,438
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Wohnung in Makarska, Kroatien
Wohnung
Makarska, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 1/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$193,068
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Wohnung 2 zimmer in Makarska, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Makarska, Kroatien
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 2/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$270,229
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Makarska, Kroatien
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Makarska, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 3/4
Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living A unique project bringing a new dimension o…
$303,772
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Makarska, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Makarska, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
$317,910
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Makarska, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Makarska, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
$355,829
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Wohnung 2 zimmer in Makarska, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Makarska, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 3/4
New construction in Makarska ⌂ apartment S32 – Third floor In one of the quieter locations i…
$242,987
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Wohnung 2 zimmer in Makarska, Kroatien
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Makarska, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 69 m²
Etagenzahl 4
New construction in Makarska ⌂ apartment S3 – Ground floor In one of the quieter locations i…
$237,678
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Wohnung 2 zimmer in Makarska, Kroatien
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Makarska, Kroatien
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 4/4
Enjoy Luxury and Comfort: HILLS RESIDENCE Project in Makarska The HILLS RESIDENCE project re…
$308,577
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Wohnung 2 zimmer in Makarska, Kroatien
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Makarska, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 4/4
Makarska: Your Oasis of Luxury and Elegance A unique project bringing a new dimension of lux…
$310,949
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Wohnung in Makarska, Kroatien
Wohnung
Makarska, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 1/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$195,693
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Wohnung 3 zimmer in Makarska, Kroatien
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Makarska, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 2/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$417,757
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Wohnung in Makarska, Kroatien
Wohnung
Makarska, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 4/4
Makarska: Your Oasis of Luxury and Elegance A unique project bringing a new dimension of lux…
$244,034
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Wohnung 2 zimmer in Makarska, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Makarska, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 4/4
Makarska: Your Oasis of Luxury and Elegance A unique project bringing a new dimension of lux…
$308,996
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Wohnung in Makarska, Kroatien
Wohnung
Makarska, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 3/4
Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living A unique project bringing a new dimension o…
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Wohnung 2 zimmer in Makarska, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
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Wohnung 2 zimmer in Makarska, Kroatien
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Luxuriöses Wohngebäude im Bau, mit freiem Blick auf das Meer. Diese schöne Residenz erstrec…
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Wohnung 3 zimmer in Makarska, Kroatien
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Anzahl der Badezimmer 1
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Stockwerk 4/4
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$464,174
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Wohnung 2 zimmer in Makarska, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Makarska, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 1/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$338,105
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Wohnung 2 zimmer in Makarska, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Makarska, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$313,776
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Wohnung 2 zimmer in Makarska, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Makarska, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 65 m²
Etagenzahl 4
New construction in Makarska ⌂ apartment S5 – Ground floor In one of the quieter locations i…
$222,405
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Wohnung in Makarska, Kroatien
Wohnung
Makarska, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 3/4
Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living A unique project bringing a new dimension o…
$198,623
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Wohnung in Makarska, Kroatien
Wohnung
Makarska, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 4/4
Makarska: Your Oasis of Luxury and Elegance A unique project bringing a new dimension of lux…
$210,988
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Wohnung in Makarska, Kroatien
Wohnung
Makarska, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 2/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$191,763
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Wohnung in Makarska, Kroatien
Wohnung
Makarska, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 2/4
New construction in Makarska ⌂ apartment S25 – Second floor In one of the quieter locations …
$201,679
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Wohnung in Makarska, Kroatien
Wohnung
Makarska, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 3/4
Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living A unique project bringing a new dimension o…
$208,355
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Wohnung in Makarska, Kroatien
Wohnung
Makarska, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Etagenzahl 4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$143,819
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Wohnung in Makarska, Kroatien
Wohnung
Makarska, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 2/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$199,683
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Wohnung 2 zimmer in Makarska, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Makarska, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 4/4
Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living A unique project bringing a new dimension o…
$395,807
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Makarska, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Makarska, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
$365,239
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