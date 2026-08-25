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Wohnungen in Umag, Kroatien

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2 Zimmer
3
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Umag, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Umag, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Zum Verkauf ist eine charmante Wohnung mit Meerblick mit einem Pool, in einem luxuriösen Res…
$397 155
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Wohnung 3 zimmer in Umag, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Umag, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 116 m²
Etagenzahl 1
Apartment with a Large Garden in the First Row to the Sea in Umag An exceptional opportunity…
$575 720
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Umag, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Umag, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
$255 775
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 2 zimmer in Umag, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Umag, Kroatien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1
Top Angebot! Neue fertige Wohnungen 600 m vom Meer entfernt Luxusimmobilien Farka & Scaron; …
$201 281
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Umag, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Umag, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
$257 162
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Umag, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Umag, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
$248 233
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