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Wohnungen in Stadt Pola, Kroatien

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2 Zimmer
4
3 Zimmer
3
25 immobilienobjekte total found
Penthouse in Stadt Pola, Kroatien
Penthouse
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
PULA  Apartment 99m2 auf 2 Etagen mit grosser Terrasse & Balkon in ruhiger Lage ISTRI…
$370,238
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 5
ID CODE: 123-54
$187,855
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 3
ID CODE: 123-53
$449,713
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Manor Nekretnine d.o.o.
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 2 Schlafzimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
PULA – STINJAN   einige Neubau Apartments, ca. 50m2 bis 55m2 – Bezugsfertig im Frühjahr …
$172,970
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
PULA Apartment 60m2 nahe Arena – Saniert & Möbliert & mit Garten ISTRIEN – KROATIEN …
$217,714
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
PULA   86m2 Neubau Apartment mit 30m2 Balkon – ROLLSTUHLGERECHTER WOHNUNGSEINGANG IST…
$322,155
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Stadt Pola, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 2/3
Pula, Monvidal, beautiful apartment of 62 m2 for sale on the 2nd floor of a building in a so…
$276,788
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Wohnung 3 zimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Stadt Pola, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 87 m²
Etagenzahl 2
Istrien, Pula, in begehrter Lage, nur 1,5 km vom Stadtzentrum entfernt, befindet sich ein ne…
$315,539
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Wohnung 2 zimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Stadt Pola, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 2
Pula, Nova Veruda, just a few minutes from the city center, in an extremely frequent and sou…
$204,823
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Wohnung 3 zimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Stadt Pola, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 112 m²
Stockwerk 2/2
Istria, Pula, in a sought-after location, only 1.5 km from the city center, there is a newly…
$400,790
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Wohnung in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung
Stadt Pola, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 1/3
Istria, Pula, a luxury new building is for sale located between the famous Verudela peninsul…
$456,009
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
PULA 100m2 K&K-Apartment im Zentrum & 100m zum Meer ISTRIEN – KROATIEN Das Apartmen…
$290,150
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Wohnung 2 zimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Stadt Pola, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 1/2
Istria, Pula: An apartment is for sale in a high-quality new building in an attractive locat…
$230,288
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Wohnung in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung
Stadt Pola, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 3
Istria, Pula: An apartment is for sale in Pula, located in a residential building with an en…
$205,931
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Wohnung 2 zimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Stadt Pola, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Etagenzahl 3
Istria, Pula: For sale is an apartment in Pula, located in a residential building with an en…
$309,449
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
PULA   Klassisches 100m2 Altbau Apartment, neu saniert & feinst antik möbliert im Zentru…
$363,061
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Wohnung 2 zimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Stadt Pola, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 69 m²
Etagenzahl 1
Istria, Pula, two one-room apartments for sale in the center of Pula, ideal for living or in…
$264,610
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Wohnung 2 zimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Stadt Pola, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 1/1
Istria, Pula – Apartment for Sale on the First Floor with a Ground Floor Apartment, Close to…
$213,681
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Wohnung in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung
Stadt Pola, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 3
Istria, Pula, a luxury new building is for sale located between the famous Verudela peninsul…
$451,608
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Penthouse in Stadt Pola, Kroatien
Penthouse
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
PULA   Apartment 96m2 mit Meerblick – saniert & möbliert im Zentrum ISTRIEN – KROATIE…
$287,479
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Wohnung 2 zimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Stadt Pola, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Etagenzahl 2
Istrien, Pula, in begehrter Lage, nur 1,5 km vom Stadtzentrum entfernt, befindet sich ein ne…
$210,359
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Wohnung 2 zimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Stadt Pola, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 1/1
Istria, Pula, apartment for sale in a new building in an excellent, sought-after location cl…
$451,719
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Wohnung 3 zimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Stadt Pola, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 105 m²
Etagenzahl 3
Istria, Pula, a luxury new building is for sale located between the famous Verudela peninsul…
$904,489
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Wohnung 3 zimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Stadt Pola, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Stockwerk 2/2
Pula, Nova Veruda, just a few minutes from the city center, in an extremely frequent and sou…
$339,433
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Wohnung 2 zimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Stadt Pola, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 93 m²
Etagenzahl 2
Istrien, Pula, in begehrter Lage, nur 1,5 km vom Stadtzentrum entfernt, befindet sich ein ne…
$337,682
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Immobilienangaben in Stadt Pola, Kroatien

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