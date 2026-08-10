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Wohnungen in Crikvenica, Kroatien

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1 Zimmer
12
2 Zimmer
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20 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$221,972
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 16 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$119,725
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
$322,418
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TekceTekce
Wohnung 1 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 14 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$107,589
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 22 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$160,389
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 19 m²
$141,780
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 33 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$256,449
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 19 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$148,860
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 23 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$176,680
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 23 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$175,461
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
$346,798
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
$340,004
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 18 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$134,396
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$189,842
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
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Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 18 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$137,367
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$205,936
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
$357,591
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
ID CODE: 139-207
$734,341
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 2
Fläche 63 m²
ID CODE: 139-166
$365,865
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Immobilienagentur
Manor Nekretnine d.o.o.
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Wohnung 2 zimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Crikvenica, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 2/2
Apartment with Panoramic Sea View, 61.80 sqm, Selce In Selce, repeatedly acclaimed as the be…
$337,682
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