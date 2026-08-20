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Wohnungen in Nin, Kroatien

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16 immobilienobjekte total found
Wohnung in Nin, Kroatien
Wohnung
Nin, Kroatien
НОВОСТРОЙКА 100 м ОТ  МОРЯ город НИН Р анняя стадия строительства . 📍 Тихая локаци…
$294,851
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Wohnungen auf mehreren Ebenen in Nin, Kroatien
Wohnungen auf mehreren Ebenen
Nin, Kroatien
$648,671
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Wohnung 2 zimmer in Nin, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Nin, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 89 m²
Stockwerk 2/2
Two-Bedroom Penthouse in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: Li…
$498,219
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 2 zimmer in Nin, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Nin, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 89 m²
Etagenzahl 2
Two-Bedroom Apartment in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: -L…
$441,754
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Wohnung in Nin, Kroatien
Wohnung
Nin, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/2
One-Bedroom Apartment in New Building with Sea View, Nin, For Sale The apartment consists of…
$220,324
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Wohnung 2 zimmer in Nin, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Nin, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 104 m²
Etagenzahl 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, Apartment A1 In the peaceful par…
$420,718
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Nin, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Nin, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 109 m²
Etagenzahl 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, Apartment A4 In the tranquil par…
$437,326
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Wohnung 2 zimmer in Nin, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Nin, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 77 m²
Stockwerk 2/2
Two-Bedroom Penthouse in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: Li…
$498,219
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Wohnung 2 zimmer in Nin, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Nin, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, Apartment B4 In the tranquil par…
$437,326
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Wohnung 2 zimmer in Nin, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Nin, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 77 m²
Etagenzahl 2
Two-Bedroom Apartment in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: -L…
$441,754
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Wohnung in Nin, Kroatien
Wohnung
Nin, Kroatien
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Fläche 50 m²
Stockwerk 1/2
One-Bedroom Apartment in New Building with Sea View, Nin, For Sale The apartment consists of…
$220,324
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Wohnung 2 zimmer in Nin, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Nin, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment B1 In the peaceful par…
$420,718
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Wohnung 2 zimmer in Nin, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Nin, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 106 m²
Etagenzahl 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A2 In a peaceful part …
$420,718
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Wohnung 2 zimmer in Nin, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Nin, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 89 m²
Stockwerk 2/2
Two-Bedroom Penthouse in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: Li…
$498,219
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Wohnung 2 zimmer in Nin, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Nin, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, Apartment A3 In the tranquil par…
$437,326
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Wohnung 2 zimmer in Nin, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Nin, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 89 m²
Etagenzahl 2
Two-Bedroom Apartment in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: -L…
$441,754
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