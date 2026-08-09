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Wohnungen in Krk, Kroatien

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3 Zimmer
3
11 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Krk, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Krk, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
$1,11M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Krk, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Krk, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
ID CODE: 105-852
$455,292
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Krk, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Krk, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
ID CODE: 139-229
$436,051
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Manor Nekretnine d.o.o.
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TekceTekce
Wohnung 1 Schlafzimmer in Krk, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Krk, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
$422,075
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Wohnung in Krk, Kroatien
Wohnung
Krk, Kroatien
Fläche 185 m²
I28053 Kvarnerska
$1,06M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Krk, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Krk, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
$998,195
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Wohnung 3 zimmer in Krk, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Krk, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 2
LUXURY APARTMENT, KRK, MALI KARTEC, NEW BUILDINGA luxury apartment for sale in town Krk at a…
$487,148
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Wohnung 2 zimmer in Krk, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Krk, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 3/3
I28142 Ul. Svetog Ivana
$283,985
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Wohnung 3 zimmer in Krk, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Krk, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
www.biliskov.com  ID: 14019 Krk, das alte Stadtzentrum in der Nähe der Küste Eine großzügi…
$438,319
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Krk, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Krk, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
$889,700
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Wohnung 5 zimmer in Krk, Kroatien
Wohnung 5 zimmer
Krk, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 138 m²
Stockwerk 1/2
LUXURY APARTMENT WITH POOL! KRK ISLAND, NEW BUILDING!A luxury apartment for sale in a new b…
$941,081
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