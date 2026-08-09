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Wohnungen in Split, Kroatien

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29 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Grad Split, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Grad Split, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Split, Kman, Dreizimmerwohnung, Fläche 73 m2, im 1. Stock des Hauses, Ausrichtung N-S-W. Es…
$346,041
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Wohnung 5 zimmer in Grad Split, Kroatien
Wohnung 5 zimmer
Grad Split, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Split, Manuš – Vierzimmerwohnung 120 m2.Die Wohnung befindet sich im hohen Erdgeschoss eines…
$652,864
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Wohnung 1 zimmer in Grad Split, Kroatien
Wohnung 1 zimmer
Grad Split, Kroatien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Split, Mertojak, komfortables Apartment mit einem Schlafzimmer, 50 m², im 3. Stock eines Woh…
Preis auf Anfrage
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Grad Split, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Split, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Split, Sukoišan, 62 m² große Zwei-Zimmer-Wohnung im 5./5. Stock eines Wohngebäudes ohne Aufz…
$276,833
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Wohnung 2 zimmer in Grad Split, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Split, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Split, Trstenik, wir verkaufen eine 44 m² große Ein-Zimmer-Wohnung im 5. Stock eines Wohnhau…
$259,531
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Wohnung 2 zimmer in Grad Split, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Split, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 62 m²
Stockwerk 3/3
Apartment in the city center, 62.00 m2, Split In the very center of Split, in a quiet street…
$365,361
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Wohnung 3 zimmer in Grad Split, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Grad Split, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Split, Brodarica, komfortable Dreizimmerwohnung mit einer berechneten Gesamtfläche von 103,5…
$577,475
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Wohnung in Grad Split, Kroatien
Wohnung
Grad Split, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 17 m²
Studio apartment, Split center, net area 17.38 m2 This completely renovated studio apartment…
$164,966
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Wohnung 2 zimmer in Grad Split, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Split, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Split, Zentrum, Zwei-Zimmer-Wohnung (60 m²) im 2. Stock eines Wohnhauses, Nord-Süd-Ausrichtu…
$380,645
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Wohnung 3 zimmer in Grad Split, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Grad Split, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Split, Bačvice, Dreizimmerwohnung von 64 m2 im Untergeschoss (in der Natur das obere Erdgesc…
$346,041
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Wohnung 3 zimmer in Grad Split, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Grad Split, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Split, Bačvice, komfortable Drei-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 79 m² + Südbalkon von 7…
$507,527
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Wohnung 2 zimmer in Grad Split, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Split, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Split, Kocunar, wir verkaufen eine Zweizimmerwohnung von 61 m² im 3. Stock eines Wohngebäude…
$282,600
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Wohnung 2 zimmer in Grad Split, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Split, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Eine komfortable 2-Zimmer-Wohnung mit 66 m², Süd-Nord-Ausrichtung, 3. Stock eines Wohngebäud…
$456,774
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Wohnung 2 zimmer in Grad Split, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Split, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Split, Bačvice – 60 m vom Meer entfernt – Zwei-Zimmer-Wohnung 66 m² In einem kleineren Gebä…
$530,596
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Wohnung 1 zimmer in Grad Split, Kroatien
Wohnung 1 zimmer
Grad Split, Kroatien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Split, Zentrum, 35 m² großes Apartment mit einem Schlafzimmer im 1. Stock eines Wohngebäudes…
$213,392
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Wohnung 3 zimmer in Grad Split, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Grad Split, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
Split, Zapadna Obala, wir verkaufen exklusiv eine Dreizimmerwohnung von 104m2 mit einem Balk…
$1,15M
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Wohnung 2 zimmer in Grad Split, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Split, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Split, Dragovode, komfortable Zwei-Zimmer-Wohnung mit 70 m2, mit einer Terrasse von 75 m2 un…
$449,853
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Wohnung 2 zimmer in Grad Split, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Split, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 2/3
Apartment in Diocletian’s Palace, Split Inside the tall walls of the UNESCO-protected Diocle…
$531,434
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Wohnung 2 zimmer in Grad Split, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Split, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Split, Kila – 2 Wohnungen in einem kleinen Wohngebäude mit 3 Wohnungen zu verkaufenIm Erdges…
$242,229
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Wohnung 3 zimmer in Grad Split, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Grad Split, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 116 m²
Stockwerk 3
Apartment in an attractive location in the center of Split, 116m2, 100 meters from the Riva …
$575,720
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Wohnung 3 zimmer in Grad Split, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Grad Split, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Split, Blatine, komfortable Zweizimmerwohnung 71,82 m². Die Wohnung befindet sich im zweite…
$438,319
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Wohnung 3 zimmer in Grad Split, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Grad Split, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Ideal investment, apartment in Split, Bačvice, garden view This apartment is situated in an …
$310,003
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Wohnung 4 zimmer in Grad Split, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Grad Split, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 96 m²
Stockwerk 2
Apartment in a frequent location in the center, 96m2, Diocletian’s Palace, Split A four-room…
$719,650
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Wohnung 3 zimmer in Grad Split, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Grad Split, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
Split, Bačvice, komplett renovierte und möblierte Dreizimmerwohnung von 106 m2 im 1. Stock e…
$750,718
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Wohnung 3 zimmer in Grad Split, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Grad Split, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Split, Gripe, Drei-Zimmer-Wohnung in einem kleinen Wohngebäude Eine Drei-Zimmer-Wohnung mit…
$537,517
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Wohnung in Grad Split, Kroatien
Wohnung
Grad Split, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 3
One-room apartment with sea view, Žnjan, Split One-room apartment of 62m2 is located on the …
$348,753
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Wohnung 2 zimmer in Grad Split, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Split, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Split, Ravne Njive, Zwei-Zimmer-Wohnung von 59 m2 im 3. Stock eines Wohngebäudes mit Aufzug.…
$276,833
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Wohnung 5 zimmer in Grad Split, Kroatien
Wohnung 5 zimmer
Grad Split, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 106 m²
Split, Stadt, komplett renovierte und neu eingerichtete Wohnung auf 3 Etagen mit separatem E…
$1,21M
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Wohnung 4 zimmer in Grad Split, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Grad Split, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Split - Lučac. Schöne Maisonette-Wohnung mit freiem Blick auf die berechnete Fläche von 102,…
$831,652
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Immobilienangaben in Split, Kroatien

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