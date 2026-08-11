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Wohnungen in Rijeka, Kroatien

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1 Zimmer
5
2 Zimmer
6
3 Zimmer
5
24 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
ID CODE: 127-374
$187,855
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 86 m²
ID CODE: 135-220
$387,067
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
ID CODE: 130-494
$487,284
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 101 m²
ID CODE: 129-845
$215,179
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
ID CODE: 114-1443
$235,526
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
ID CODE: 129-898
$580,642
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Wohnung in Rijeka, Kroatien
Wohnung
Rijeka, Kroatien
Fläche 32 m²
ID CODE: 129-906
$158,253
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
ID CODE: 104-905
$967,737
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 4
ID CODE: 101-245
$416,041
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
ID CODE: 137-101
$329,733
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Etagenzahl 4
ID CODE: 101-248
$411,031
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 5
ID CODE: 136-128
$251,612
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
ID CODE: 109-393
$354,078
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 4
ID CODE: 114-1237
$432,635
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
ID CODE: 104-903
$409,865
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 4
Fläche 82 m²
ID CODE: 139-222
$454,667
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 48 m²
Etagenzahl 4
ID CODE: 141-19
$205,802
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 5
Fläche 130 m²
ID CODE: 105-829
$472,483
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
ID CODE: 112-393
$295,135
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 82 m²
ID CODE: 139-213
$267,715
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Wohnung 4 zimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Rijeka, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
www.biliskov.com ID: 14638Trsat, RijekaVierzimmerwohnung mit einer Nettofläche von 153,20 m2…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 5 zimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 5 zimmer
Rijeka, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 159 m²
Stockwerk 3/3
Seven-room apartment in the center of Rijeka, 159m2 residential In the center of the city of…
$436,219
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Wohnung 3 zimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Rijeka, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 44 m²
www.biliskov.com  ID: 13882 Fluss, Pećine Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich eine s…
$173,021
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Wohnung 4 zimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Rijeka, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
www.biliskov.com ID: 14637Trsat, RijekaVierzimmerwohnung mit einer Nettofläche von 162,90 m2…
Preis auf Anfrage
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Immobilienangaben in Rijeka, Kroatien

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