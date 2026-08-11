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Wohnungen in Dubrovnik, Kroatien

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5 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Dubrovnik, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Dubrovnik, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 62 m²
Dubrovnik, Lapad, drei Studio-Apartments mit einer Gesamtfläche von 62 m2, im Erdgeschoss de…
$657,478
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Wohnung 2 zimmer in Dubrovnik, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Dubrovnik, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Stockwerk 2/2
Apartment in an attractive location with a view of Lokrum and the Old Town, 80 m from the se…
$608,935
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Wohnung 3 zimmer in Dubrovnik, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Dubrovnik, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
www.biliskov.com ID 15103 Lapad – Attraktive Wohnung mit Meerblick Wunderschöne, komfortabl…
$842,033
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Wohnung 2 zimmer in Dubrovnik, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Dubrovnik, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 2/2
I29350 Gruž
$326,610
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Wohnung 2 zimmer in Dubrovnik, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Dubrovnik, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
www.biliskov.com ID 15105 Lapad – Attraktive Wohnung Wunderschöne, komfortable 3-Zimmer-Woh…
$715,152
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Immobilienangaben in Dubrovnik, Kroatien

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