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Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey

Marmara Region, Turkey
from
€390,535
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19
Description Description
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About the complex

Residential complex in one of the largest municipalities, old, historical and central area, in Eyup Sultan, next to the Golden Horn.

Title deed ready, suitable for Turkish citizenship, no fee for title deed.

27 blocks, each block has 10 floors, apartment types range from 1+1 to 5+1, from 82 m2 to 358 m2. There are apartments with balconies or terraces, duplex or regular options, or apartments with a large garden are available in the project.

Facilities of the complex: indoor pool, sauna, steam rooms, fitness, Turkish bath, cinema, library, business center, basketball courts, cafe, walking yards, playground, parking.

Location and nearby infrastructure
  • Eyup Sultan Municipality - 350 m, 1 min
  • Eyup Sultan Mosque - 850 m, 5 min
  • Golden Horn - 850 m, 6 min
  • Hill of Pierre Lotti - 900 m, 7 min
  • Golden Horn Bridge - 1 km, 6 min
  • Galata tower - 7 km, 12 min
  • Spice Bazaar – 6 km, 10 min
  • Grand Bazaar – 7 km, 12 min
  • Istanbul Main Highway E-5 - 1km
  • Metrobus Ayvansaray - 900 m, 2 min
  • M1 Bayrampasha (Yenikapi-Kirazly) - 800 m, 2 min
  • Tram stop T4 Topçular (Topkapı-Habipler) 850 m
  • Tram stop T5 Feshane (Eminönü-Alibeyköy) 1.3 km
  • Eyup Ferry Station - 1.5 km 4 min
  • Istanbul University – 6 km, 9 min
  • Kadir Has University - 4.6 km, 5 min
  • Halic University – 5 km, 7 min
  • Bilgi University - 5.5 km, 8 min
  • Bezmi Alem Waqif University - 5.5 km, 8 min
  • Istanbul Tijaret University – 4.5 km, 7 min
  • Fatih Sultan Mehmet University – 4.6 km, 8 min
  • Istinye University – 4.5 km, 7 min
  • Kindergarten Ozel Yagmur Taneleri, 2 minutes walk
  • Eyup Sultan Susama Sokagi Kindergarten, 5 minutes walk
  • Aljazari International School- (all sections available), 2 km, 2 min by car (English, Arabic, Turkish)
  • Al-Aqsa International School - 4 km, 5 min
  • Eyup Sultan State Hospital - 3.3 km, 4 min
  • Rami Hospital - 1.8 km, 2 min
  • Bayrampasa Kolan Private Hospital - 3 km, 4 min
  • Axis İstanbul shopping center - 800 m
  • Cevahir Shopping Center - 15 min
  • Shopping center Venice - 20 minutes by tram
  • Shopping center Zorlu Center - 10 min
  • Miniaturk - 4 km, 6-7 min
  • Feschane Park - 1.5 km, 3 min
New building location
Marmara Region, Turkey

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Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Marmara Region, Turkey
from
€390,535
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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house.. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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