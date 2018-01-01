Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey

Residential complex in one of the largest municipalities, old, historical and central area, in Eyup Sultan, next to the Golden Horn.
Title deed ready, suitable for Turkish citizenship, no fee for title deed.
27 blocks, each block has 10 floors, apartment types range from 1+1 to 5+1, from 82 m2 to 358 m2. There are apartments with balconies or terraces, duplex or regular options, or apartments with a large garden are available in the project.
Facilities of the complex: indoor pool, sauna, steam rooms, fitness, Turkish bath, cinema, library, business center, basketball courts, cafe, walking yards, playground, parking.
Location and nearby infrastructure
- Eyup Sultan Municipality - 350 m, 1 min
- Eyup Sultan Mosque - 850 m, 5 min
- Golden Horn - 850 m, 6 min
- Hill of Pierre Lotti - 900 m, 7 min
- Golden Horn Bridge - 1 km, 6 min
- Galata tower - 7 km, 12 min
- Spice Bazaar – 6 km, 10 min
- Grand Bazaar – 7 km, 12 min
- Istanbul Main Highway E-5 - 1km
- Metrobus Ayvansaray - 900 m, 2 min
- M1 Bayrampasha (Yenikapi-Kirazly) - 800 m, 2 min
- Tram stop T4 Topçular (Topkapı-Habipler) 850 m
- Tram stop T5 Feshane (Eminönü-Alibeyköy) 1.3 km
- Eyup Ferry Station - 1.5 km 4 min
- Istanbul University – 6 km, 9 min
- Kadir Has University - 4.6 km, 5 min
- Halic University – 5 km, 7 min
- Bilgi University - 5.5 km, 8 min
- Bezmi Alem Waqif University - 5.5 km, 8 min
- Istanbul Tijaret University – 4.5 km, 7 min
- Fatih Sultan Mehmet University – 4.6 km, 8 min
- Istinye University – 4.5 km, 7 min
- Kindergarten Ozel Yagmur Taneleri, 2 minutes walk
- Eyup Sultan Susama Sokagi Kindergarten, 5 minutes walk
- Aljazari International School- (all sections available), 2 km, 2 min by car (English, Arabic, Turkish)
- Al-Aqsa International School - 4 km, 5 min
- Eyup Sultan State Hospital - 3.3 km, 4 min
- Rami Hospital - 1.8 km, 2 min
- Bayrampasa Kolan Private Hospital - 3 km, 4 min
- Axis İstanbul shopping center - 800 m
- Cevahir Shopping Center - 15 min
- Shopping center Venice - 20 minutes by tram
- Shopping center Zorlu Center - 10 min
- Miniaturk - 4 km, 6-7 min
- Feschane Park - 1.5 km, 3 min