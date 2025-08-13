  1. Realting.com
  4. Коммерческая недвижимость Poslovni prostor od 151m2, Blok IX

Коммерческая недвижимость Poslovni prostor od 151m2, Blok IX

Майами, США
от
$221,813
;
9
ID: 28771
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Prostor se sastoji od prizemlja 61m2 i suterena 90m2. Opremljen za potrebe kancelarije, salon enterijera, djeciju igraonicu, kozmetički salon, frizerski salon, kasino, kladionicu, apoteku. Prostor ima dva ulaza, jedan sa sjeverne a drugi sa južne strane. Glavni ulaz i izlog koji ima staklenu povrsinu 10m2 gledaju na Slovačku ulicu (nova Dalmatincka). U sklopu prostora se nalaze : manji magacin, kuhinja i toalet. Parking mjesto sa rampom je iza zgrade.

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

