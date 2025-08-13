  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  4. Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica

Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica

Майами, США
от
$1,643
;
4
Оставить заявку
ID: 28520
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se magacin, povrsine 186m2, u Gornjoj Gorici.   Objekat se sastoji od suterena i prizemlja.   Oba nivoa su identicne kvadrature od po 93m2.    Magacin je prostoran i funkcionalan, idealan za skladištenje razne vrste robe   Nalazi se na odličnoj lokaciji, sa odličnim pristupom sa glavnih saobraćajnica i lako dostupnim za kamionski saobraćaj.    Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!     

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коммерция Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Майами, США
от
$939
Коммерция Poslovni prostor 1950 m² na Izdavanje – Podgorica
Майами, США
от
$11,736
Коммерция Poslovni prostori raznih kvadratura - City kvart
Майами, США
от
$19
Коммерция Poslovni prostor 87 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Майами, США
от
$1,174
Коммерция Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Майами, США
от
$352,083
Вы просматриваете
Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Майами, США
от
$1,643
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коммерция Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Показать все Коммерция Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Майами, США
от
$822
Izdaju se dva poslovna prostora ukupne povrsine 108m2, 4 jul zgrada Zetagradnje, Tuski put. Poslovni se sastoji iz kancelariskog i magacinskog prostora. Kancelariski prostor je 42m2 i sastoji se od 2 kancelarije, komplet opremljene kuhinje i dva toaleta. Magacinski prostor je 66m2. Nekre…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Commercial space of 151m2, Blok IX
Коммерция Commercial space of 151m2, Blok IX
Коммерция Commercial space of 151m2, Blok IX
Коммерция Commercial space of 151m2, Blok IX
Коммерция Commercial space of 151m2, Blok IX
Показать все Коммерция Commercial space of 151m2, Blok IX
Коммерция Commercial space of 151m2, Blok IX
Майами, США
от
$221,813
The space consists of a ground floor of 61m2 and a basement of 90m2. Equipped for office needs, interior design salon, children's playroom, beauty salon, hair salon, casino, betting shop, pharmacy. The space has two entrances, one from the north and the other from the south. The main entra…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Коммерция Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Коммерция Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Коммерция Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Коммерция Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Показать все Коммерция Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Коммерция Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Майами, США
от
$2,817
The office space is divided into two floors: basement 160 m2; ground floor 134 m2. It consists of 5 offices, 2 toilets, 2 meeting rooms, 1 pantry, 1 tea kitchen, 1 archive. The space is well designed, in a great location and soon ready to move in
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации