  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  4. Коммерческая недвижимость Commercial building of 700sq.m - Zabjelo

Коммерческая недвижимость Commercial building of 700sq.m - Zabjelo

Майами, США
от
$12
;
9
Оставить заявку
ID: 28470
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Office space of 700sq.m  is located on Zabjelo near Multikom. The office space is on 4 levels, and at the top is an open roof top with a view of the surroundings. The office space also has 7 parking spaces. The spaces have an open space character and offer many different possibilities. A kitchen is available on the third floor. There are restaurants, markets and much more in the neighborhood, and the neighborhood is still developing.

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коммерция Poslovni prostor od 120m2, Preko Morače
Майами, США
от
$939
Коммерция Poslovni prostor 61 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Майами, США
от
$1,174
Коммерция Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Майами, США
от
$1,643
Коммерция Poslovni prostor 240 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Майами, США
от
$2,934
Коммерция Poslovni prostor od 210m2, Ventura Residence - Zabjelo
Майами, США
от
$16
Вы просматриваете
Коммерческая недвижимость Commercial building of 700sq.m - Zabjelo
Майами, США
от
$12
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коммерция Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Майами, США
от
$1,643
Izdaje se magacin, povrsine 186m2, u Gornjoj Gorici.   Objekat se sastoji od suterena i prizemlja.   Oba nivoa su identicne kvadrature od po 93m2.    Magacin je prostoran i funkcionalan, idealan za skladištenje razne vrste robe   Nalazi se na odličnoj lokaciji, sa odličnim pristupom sa glavn…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor od 120m2, Preko Morače
Коммерция Poslovni prostor od 120m2, Preko Morače
Майами, США
от
$939
Prostran poslovni prostor na odličnoj lokaciji, Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, Podgorica. Površina prostora iznosi 120 m2, raspoređenih na dve etaže. Suteren, površine 86 m2, povezan je stepenicama sa prizemljem koje zauzima 34 m2. Svaka etaža ima zaseban toalet za dodatnu praktičnost. D…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Показать все Коммерция Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Майами, США
от
$12
Izdaje se poslovni prostor površine 700m2. Nalazi se na Zabjelu u blizini Multikoma. Poslovni prostor je na 4 nivoa, i na vrhu open roof top sa pogledom na okolinu. Poslovni prostor posjeduje i 7 parking mjesta. Prostori su open space karaktere i nude više različitih mogućnosti. Dostupna je…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации