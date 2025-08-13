  1. Realting.com
  Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Майами, США
от
$822
;
9
ID: 28488
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Izdaje se poslovni prostor, površine 70m2, na prvom spratu stambene zgrade, Preko Morače.   Struktura: ulazni hodnik, tri odvojene kancelarije, kuhinja i toalet.   Prostor je savršeno pogodan za kancelarijske namjene i nudi odličnu vidljivost i pristup.    Svaka prostorija u poslovnom prostoru opremljena je klima uređajem, a prostor je pod video nadzorom, što garantuje maksimalnu udobnost i sigurnost.    Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadržaja neophodnih za svakodnevno funkcionisanje.   Iza zgrade je dostupan veliki javni parking.   Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit!    Cijena mjesečnog najma je 700€  + PDV. 

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
