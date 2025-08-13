Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi

Poslovni prostor od 102 m² nudi idealno okruženje za razne djelatnosti Istaknute nekretnine: Lokacija: Stari grad, Njegoševa ulica Veličina: 102 m² Pristup: Dva odvojena ulaza za dodatnu pogodnost Karakteristike i pogodnosti: Toaleti: Opremljen sa dva toaleta Izgled: Fleksibilan raspored pogodan za niz poslovnih upotreba Prednosti lokacije: Istorijski šarm: Nalazi se u živopisnom i užurbanom Starom gradu Pešački saobraćaj: Velika vidljivost i oblast pešačkog saobraćaja, idealno za privlačenje kupaca Pristupačnost: Jednostavan pristup sa više ulaza povećava udobnost kupaca Ovaj poslovni prostor pruža odličnu priliku da iskoristite odličnu lokaciju sa obiljem pješačkog saobraćaja i istorijskim šarmom. Savršeno za maloprodaju, poslovni prostor ili butik. Kontaktirajte nas danas da zakažete pregled i napravite prvi korak ka tome da ovaj izuzetan poslovni prostor učinite svojim!