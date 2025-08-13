Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Poslovni prostor od 102 m² nudi idealno okruženje za razne djelatnosti
Istaknute nekretnine:
Lokacija: Stari grad, Njegoševa ulica
Veličina: 102 m²
Pristup: Dva odvojena ulaza za dodatnu pogodnost
Karakteristike i pogodnosti:
Toaleti: Opremljen sa dva toaleta
Izgled: Fleksibilan raspored pogodan za niz poslovnih upotreba
Prednosti lokacije:
Istorijski šarm: Nalazi se u živopisnom i užurbanom Starom gradu
Pešački saobraćaj: Velika vidljivost i oblast pešačkog saobraćaja, idealno za privlačenje kupaca
Pristupačnost: Jednostavan pristup sa više ulaza povećava udobnost kupaca
Ovaj poslovni prostor pruža odličnu priliku da iskoristite odličnu lokaciju sa obiljem pješačkog saobraćaja i istorijskim šarmom. Savršeno za maloprodaju, poslovni prostor ili butik. Kontaktirajte nas danas da zakažete pregled i napravite prvi korak ka tome da ovaj izuzetan poslovni prostor učinite svojim!
