  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  4. Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 61 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 61 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Майами, США
от
$1,174
;
8
Оставить заявку
ID: 28508
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se poslovni prostor, površine 61m2, na visokom prizemlju stambene zgrade, u Centru Podgorice. Struktura: ulazni hodnik, open space prostorija, dvije odvojene kancelarije, kupatilo i terasa. Stan je savršeno pogodan za kancelarije, advokatske kancelarije, notare, izvršitelje i druge poslovne namjene. Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коммерция Poslovni prostor 69 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Майами, США
от
$18
Коммерция Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Майами, США
от
$4,694
Коммерция Poslovni prostor 180 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Майами, США
от
$1,760
Коммерция Commercial building of 700sq.m - Zabjelo
Майами, США
от
$12
Коммерция Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Майами, США
от
$822
Вы просматриваете
Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 61 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Майами, США
от
$1,174
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коммерция Poslovni prostor 240 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 240 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Майами, США
от
$2,934
Poslovni prostor je open space strukture, posjeduje dva mokra čvora, kuhinja i zasebnu kancelariju. Nalazi se u prometnoj ulici i u blizini svih bitnih sadržaja
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT
Коммерция Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT
Коммерция Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT
Коммерция Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT
Коммерция Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT
Показать все Коммерция Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT
Коммерция Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT
Майами, США
от
$1,174
A business space of 97 m² is available for rent, located in Preko Morače, spread over two levels. Layout: Ground floor and basement. Ground floor: Large open space area. Basement: Open space area and two toilets. The property is situated near the courthouse and is ideal for an agency,…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Коммерция Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Коммерция Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Коммерция Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Коммерция Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Показать все Коммерция Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Коммерция Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Майами, США
от
$2,817
The office space is divided into two floors: basement 160 m2; ground floor 134 m2. It consists of 5 offices, 2 toilets, 2 meeting rooms, 1 pantry, 1 tea kitchen, 1 archive. The space is well designed, in a great location and soon ready to move in
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации