Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 1950 m² na Izdavanje – Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Location
The facility is located next to the highway itself, which gives it many advantages for various types of activities. In a very busy street near Rocky Pistolat, it is an ideal option for similar shops but also for various other purposes, since the entire space can be adapted to warehouse storage.
Interior and design
The space is very nicely lit with a large number of glass surfaces. The area of 1950m2 is distributed over three levels. The first level is underground, which was made for the needs of an underground garage for about 25 vehicles. On the ground floor there is a large lighted area of about 650 m2, which is the same as on the first floor. All three levels are connected by internal stairs, and perhaps it should be noted that there is also an exit to the roof that can be used for some kind of garden if it is used for a restaurant. There are two elevators, one of which is a freight elevator.
The building has permission to build 2 more floors.
Местонахождение на карте
Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно