  Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica

Коммерческая недвижимость Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica

Майами, США
$822
7
ID: 28811
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Izdaju se dva poslovna prostora ukupne povrsine 108m2, 4 jul zgrada Zetagradnje, Tuski put. Poslovni se sastoji iz kancelariskog i magacinskog prostora. Kancelariski prostor je 42m2 i sastoji se od 2 kancelarije, komplet opremljene kuhinje i dva toaleta. Magacinski prostor je 66m2. Nekretnina posjeduje i alarmni sistem kao i video nadzor

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

