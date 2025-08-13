Коммерческая недвижимость Commercial space of 151m2, Blok IX

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
The space consists of a ground floor of 61m2 and a basement of 90m2.
Equipped for office needs, interior design salon, children's playroom, beauty salon, hair salon, casino, betting shop, pharmacy.
The space has two entrances, one from the north and the other from the south. The main entrance and the storefront, which has a glass surface of 10m2, overlook Slovacka Street (new Dalmatincka).
The space includes: a small warehouse, a kitchen and a toilet.
A parking space with a ramp is behind the building.
Местонахождение на карте
Майами, США
