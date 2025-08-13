Коммерческая недвижимость Poslovni prostor od 210m2, Ventura Residence - Zabjelo

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Izdaje se poslovni prostor od 245m2, na prizemlju stambene zgrade - Ventura Residence
Prostor se sastoji od pet manjih prostora - četiri prostora sa prednje strane zgrade i dva prostora sa zadnje strane zgrade (svi su vezani tj. jedan do drugog su).
Pojedinačno ovih šest prostora imaju oko 35m2/37m2 i trenutno su pregrađeni opekom - dakle sve je moguće srušiti u cilju spajanja istih.
Ispod prostora se nalazi 5 garažnih mjesta (cijena za garažu - dogovor) a ovaj prostor bi se mogao pretvoriti i u magacin, ili neki lift tehnički...ili u kuhinju itd.
Sprovedena ventilacija.
Местонахождение на карте
Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
