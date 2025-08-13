  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  4. Коммерческая недвижимость Poslovni prostor od 294m2, Blok V

Коммерческая недвижимость Poslovni prostor od 294m2, Blok V

Майами, США
от
$2,817
;
9
Оставить заявку
ID: 28686
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Prostor je podijeljen u dvije etaze: suteren 160 m2; prizemlje 134 m2. Sastoji se od 5 kancelarija, 2 toaleta, 2 sale za sastanke, 1 ostava,1 cajna kuhija, 1 arhiva. Prostor je odlično koncipiran, na sjajnoj lokaciji i ubrzo spreman za useljenje.

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коммерция Commercial space of 151m2, Blok IX
Майами, США
от
$221,813
Коммерция Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put
Майами, США
от
$822
Коммерция Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Майами, США
от
$2,817
Коммерция Poslovni prostor 240 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Майами, США
от
$2,934
Коммерция Poslovni prostor 61 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Майами, США
от
$1,174
Вы просматриваете
Коммерческая недвижимость Poslovni prostor od 294m2, Blok V
Майами, США
от
$2,817
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коммерция Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Показать все Коммерция Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Майами, США
от
$1,174
Izdaje se poslovni prostor na dva nivoa,  površine 97m2, Preko Morače. Struktura: prizemlje i suteren. Prizemlje ima veliku open space prostoriju. Suteren: open space prostorija i dva toaleta. Nalazi se u blizini suda i idealana je za agenciju, notararsu ili advokatsku kancelariju, konsu…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Коммерция Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Коммерция Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Коммерция Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Коммерция Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Показать все Коммерция Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Коммерция Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Майами, США
от
$1,760
Office space of 180m2 for rent, behind Big Fashion. It consists of two levels, a large terrace on the ground floor of 70m2 and another additional one on the first floor with a view of Morača, kitchen, two wet rooms. The space is great for office business or other purposes due to its excelle…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Показать все Коммерция Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Майами, США
от
$12
Izdaje se poslovni prostor površine 700m2. Nalazi se na Zabjelu u blizini Multikoma. Poslovni prostor je na 4 nivoa, i na vrhu open roof top sa pogledom na okolinu. Poslovni prostor posjeduje i 7 parking mjesta. Prostori su open space karaktere i nude više različitih mogućnosti. Dostupna je…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации