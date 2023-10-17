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Таунхаусы в Аш-Шарджа, ОАЭ

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6 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 293 м²
Приветствуя эксклюзивный релиз Azalea в сообществе Masaar, новый проект Arada Developer, кот…
€825,442
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Аш-Шарджа, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 317 м²
Этаж 2/2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€919,949
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Аш-Шарджа, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€719,294
Таунхаус 4 спальни в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 168 м²
Приветствуя эксклюзивный выпуск Azalea в сообществе Masaar, новой разработки Arada Developer…
€652,615
Таунхаус 4 спальни в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 293 м²
Приветствуя эксклюзивный выпуск Azalea в сообществе Masaar, новой разработки Arada Developer…
€814,092
Таунхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с парковка в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с парковка
Аш-Шарджа, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Количество этажей 2
Остров Джубайль расположен недалеко от Абу-Даби, между островом Яс и островом Саадият. Он пр…
€1,03 млн

Параметры недвижимости в Аш-Шарджа, ОАЭ

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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