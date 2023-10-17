ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
ОАЭ
Жилая
Абу-Даби
Таунхаусы
Таунхаусы в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус
Очистить
13 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Таунхаус
Абу-Даби, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении ВНЖ и резидентс…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
4
298 м²
15
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€1,47 млн
Рекомендовать
Таунхаус 1 спальня с парковкой, с балконом, с Lift
Абу-Даби, ОАЭ
1
Комплекс воплощает в жизнь мечту о роскошной жизни на берегу моря с утонченностью городской …
€333,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Абу-Даби, ОАЭ
5
5
625 м²
2
Al Zeina - это новейшая разработка смешанного - в одном из престижных мест Абу-Даби, на пляж…
€1,43 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с парковка
Абу-Даби, ОАЭ
4
5
271 м²
2
Блум это место для собственного! “ Как следует из названия, ваша жизнь будет в BLOOM ” Недви…
€985,976
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
3
3
124 м²
2
Имейте дом, идеально подходящий для растущей семьи, в популярном месте, но доступном месте н…
€462,591
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с гаражом
Абу-Даби, ОАЭ
3
4
124 м²
2
Это Ноя Вива. Новое сообщество на острове Яс с еще большим предложением. Больше места для ро…
€453,844
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с гаражом
Абу-Даби, ОАЭ
3
4
124 м²
2
Это Ноя Вива. Новое сообщество на острове Яс с еще большим предложением. Больше места для ро…
€453,844
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
3
4
282 м²
2
The Magnolias предлагает семейную жизнь с отличием. Архитектура со вкусом, просторные интерь…
€933,863
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
2
3
214 м²
2
The Magnolias предлагает семейную жизнь с отличием. Архитектура со вкусом, просторные интерь…
€656,298
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
2
4
124 м²
2
Собственный дом с возможностью роста в востребованном, но доступном месте на севере острова …
€440,991
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с гаражом, с парковка
Абу-Даби, ОАЭ
3
4
166 м²
2
Добро пожаловать на природный остров, где любое занятие под солнцем находится всего в нескол…
€531,783
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Абу-Даби, ОАЭ
4
4
162 м²
2
Идеальный однорядный дом для вас и вашей семьи Дома с продуманной отделкой, качественной …
€518,813
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL