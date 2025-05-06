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Таунхаусы в Mina Al arab, ОАЭ

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3 объекта найдено
Таунхаус в Mina Al arab, ОАЭ
Таунхаус
Mina Al arab, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Община набережной в Марбелье, Мина Аль-Араб предлагает высококачественные удобства и потряса…
$680,642
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Таунхаус в Mina Al arab, ОАЭ
Таунхаус
Mina Al arab, ОАЭ
Площадь 27 м²
Spacious 3 bedroom Townhouses in a luxurious residential community of Ras Al Khaimah. Marbel…
$653,457
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Таунхаус в Mina Al arab, ОАЭ
Таунхаус
Mina Al arab, ОАЭ
Площадь 21 м²
Located at the natural Hayat Island, the newest Mina Al Arab development offers spacious 2 b…
$517,320
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Параметры недвижимости в Mina Al arab, ОАЭ

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