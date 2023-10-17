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Таунхаусы в Абу-Даби (Эмират), ОАЭ

Абу-Даби
13
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13 объектов найдено
Таунхаус в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус
Абу-Даби, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении ВНЖ и резидентс…
Цена по запросу
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 298 м²
Количество этажей 15
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€1,47 млн
Таунхаус 1 спальня с парковкой, с балконом, с Lift в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 1 спальня с парковкой, с балконом, с Lift
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 1
Комплекс воплощает в жизнь мечту о роскошной жизни на берегу моря с утонченностью городской …
€333,000
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 625 м²
Количество этажей 2
Al Zeina - это новейшая разработка смешанного - в одном из престижных мест Абу-Даби, на пляж…
€1,43 млн
Таунхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с парковка в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с парковка
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
Блум это место для собственного! “ Как следует из названия, ваша жизнь будет в BLOOM ” Недви…
€985,976
Таунхаус 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Имейте дом, идеально подходящий для растущей семьи, в популярном месте, но доступном месте н…
€462,591
Таунхаус 2 спальни с балконом, с гаражом в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни с балконом, с гаражом
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Это Ноя Вива. Новое сообщество на острове Яс с еще большим предложением. Больше места для ро…
€453,844
Таунхаус 2 спальни с балконом, с гаражом в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни с балконом, с гаражом
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Это Ноя Вива. Новое сообщество на острове Яс с еще большим предложением. Больше места для ро…
€453,844
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 282 м²
Количество этажей 2
The Magnolias предлагает семейную жизнь с отличием. Архитектура со вкусом, просторные интерь…
€933,863
Таунхаус 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Количество этажей 2
The Magnolias предлагает семейную жизнь с отличием. Архитектура со вкусом, просторные интерь…
€656,298
Таунхаус 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Собственный дом с возможностью роста в востребованном, но доступном месте на севере острова …
€440,991
Таунхаус 3 спальни с гаражом, с парковка в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни с гаражом, с парковка
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать на природный остров, где любое занятие под солнцем находится всего в нескол…
€531,783
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Идеальный однорядный дом для вас и вашей семьи Дома с продуманной отделкой, качественной …
€518,813

Параметры недвижимости в Абу-Даби (Эмират), ОАЭ

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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