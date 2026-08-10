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Таунхаусы в Абу-Даби, ОАЭ

;
Абу-Даби
25
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29 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Количество этажей 2
Manchester City Residence: lifestyle-недвижимость в сердце Yas Island, Abu Dhabi!Manchester …
$1,19 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
Fay Valley — коллекция вилл и таунхаусов в экологичном районе Masdar City от Taraf.Fay Valle…
$855,022
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Таунхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы с крытой парковкой рядом с гольф-полями на острове Яс Таунхаусы расположены на ост…
$920,261
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Таунхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Таунхаусы с премиальной инфраструктурой и быстрым доступом к аэропорту в Халифа-Сити, Абу-Да…
$1,29 млн
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Таунхаус 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Количество этажей 5
Baia by Reportage Group — таунхаусы у воды на продажу в районе Al Raha Creek, Абу-Даби.Baia …
$1,06 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 443 м²
Количество этажей 7
Sensi — современная прибрежная резиденция на Saadiyat Island с высоким инвестиционным потенц…
$3,50 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
Экологичные дома премиум-класса с сертификатом Estidama Pearl 3 в Масдар Сити Масдар Сити (M…
$1,00 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Количество этажей 5
Baia by Reportage Group — таунхаусы у воды на продажу в районе Al Raha Creek, Абу-Даби.Baia …
$1,08 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
Fay Valley — коллекция вилл и таунхаусов в экологичном районе Masdar City от Taraf.Fay Valle…
$993,895
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Таунхаус 4 комнаты в Ghantout, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Ghantout, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Таунхаусы во флагманском проекте Bayn в уникальном прибрежном районе Гантут, между Дубаем и …
$729,000
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Таунхаус 3 комнаты в Abu Al Abyad, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Abu Al Abyad, ОАЭ
Число комнат 3
Площадь 181 м²
Хотите купить инвестиционную недвижимость у моря без рисков и переплат? Пока большинство ин…
Цена по запросу
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Таунхаус 5 комнат в Al Hidayriyyat, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Al Hidayriyyat, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
Hudayriyat Golf Estates: премиальное сообщество на острове Hudayriyat!Hudayriyat Golf Estate…
$1,35 млн
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Таунхаус 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 378 м²
Количество этажей 4
Роскошные таунхаусы в Абу-Даби с возможностью оплаты в рассрочку Комплекс таунхаусов находит…
$1,20 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Экологичные дома премиум-класса с сертификатом Estidama Pearl 3 в Масдар Сити Масдар Сити (M…
$884,422
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Таунхаус 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Таунхаусы с премиальной инфраструктурой и быстрым доступом к аэропорту в Халифа-Сити, Абу-Да…
$1,20 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы с крытой парковкой рядом с гольф-полями на острове Яс Таунхаусы расположены на ост…
$1,01 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Al Hidayriyyat, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Al Hidayriyyat, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
Hudayriyat Golf Estates: премиальное сообщество на острове Hudayriyat!Hudayriyat Golf Estate…
$1,16 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Это Ноя Вива. Новое сообщество на острове Яс с еще большим предложением. Больше места для ро…
$454,293
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Таунхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
Bloom is the place to own! “As the name suggests your life will be in BLOOM” The property a…
$986,950
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Таунхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Это Ноя Вива. Новое сообщество на острове Яс с еще большим предложением. Больше места для ро…
$454,293
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Таунхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 298 м²
Количество этажей 15
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
$1,55 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 282 м²
Количество этажей 2
The Magnolias предлагает семейную жизнь с отличием. Архитектура со вкусом, просторные интерь…
$933,708
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Таунхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Имейте дом, идеально подходящий для растущей семьи, в популярном месте, но доступном месте н…
$463,048
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Таунхаус в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать на природный остров, где любое занятие под солнцем находится всего в нескол…
$531,695
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Таунхаус 2 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Количество этажей 2
The Magnolias предлагает семейную жизнь с отличием. Архитектура со вкусом, просторные интерь…
$656,189
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Таунхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Идеальный однорядный дом для вас и вашей семьи Дома с продуманной отделкой, качественной …
$518,727
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Таунхаус 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 625 м²
Количество этажей 2
Al Zeina - это новейшая разработка смешанного - в одном из престижных мест Абу-Даби, на пляж…
$1,42 млн
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Таунхаус в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Собственный дом с возможностью роста в востребованном, но доступном месте на севере острова …
$441,427
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Таунхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 4
Этот роскошный жилой комплекс расположен в районе Халифа-Сити — одном из самых перспективных…
$1,20 млн
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Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с гаражом
с видом на море
Недорогая
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