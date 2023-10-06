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Таунхаусы в Дубае, ОАЭ
Dubai Studio City
26
DAMAC Hills
14
Al Barsha South
6
Dubai Media City
6
City Of Arabia
4
Dubai Hills
3
Nad Al Sheba
3
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178 объектов найдено
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Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
5
306 м²
Property Features: - Open plan layout in sportscity - Sound isolated - Heat isolated - Kitc…
€1,08 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3
3
192 м²
Portofino at Damac Lagoons is a new development by Damac Properties that offers elegant desi…
€567,935
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
4
210 м²
Introducing DAMAC Lagoons, chic townhouses with gleaming facades located in a new residentia…
€613,112
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
4
212 м²
Ibiza at Damac Lagoons is a new residential development by Damac Properties that offers Span…
€600,204
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
4
211 м²
Malta is a new residential cluster by Damac Properties that features of 4 & 5 bedrooms townh…
€645,381
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
4
215 м²
MONTE CARLO at DAMAC Lagoons. A luxury townhouses inspired by an architectural legacy that u…
€645,381
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
5
211 м²
Malta is a new residential cluster by Damac Properties that features of 4 & 5 bedrooms townh…
€756,128
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
5
218 м²
Verona at Damac Hills 2 is a new vibrant and extraordinary development by Damac Properties t…
€472,161
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Дубай, ОАЭ
3
145 м²
Инновационный комплекс таунхаусов в районе Dubai Land. Основываясь на концепции дома как хра…
€387,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Дубай, ОАЭ
4
145 м²
Новый проект от надежного застройщика, который призван стать счастливым местом, где каждый с…
€657,534
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Дубай, ОАЭ
5
150 м²
Ощутите прелесть жизни благодаря элегантным, роскошным виллам и таунхаусам с 4 и 5 спальнями…
€744,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
6
5
284 м²
3
Morocco — последний кластер в DAMAC Lagoons от DAMAC Properties, который анонсирован во втор…
€998,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
5
4
213 м²
3
Morocco — последний кластер в DAMAC Lagoons от DAMAC Properties, который анонсирован во втор…
€749,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
6
4
307 м²
2
Shamsa Valley | Просторный | Роскошная вилла/таунхаусы Expo City Dubai, район Экспо 2020, Д…
€866,760
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
5
3
269 м²
2
Shamsa Valley | Просторный | Роскошная вилла/таунхаусы Expo City Dubai, район Экспо 2020, Д…
€866,760
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
5
6
313 м²
Мальта - это новый жилой кластер Damac Properties, в котором есть таунхаусы с 4 и 5 спальням…
€1,05 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3
4
218 м²
Elite Estate рада предложить вам удивительный таунхаус с 3 спальнями, который предлагает иде…
€361,412
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
4
211 м²
DOM Real Estate предлагает вам Мальту, расположенную в новейшем мастер-сообществе в Дубае, D…
€598,309
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
5
218 м²
Verona at Damac Hills 2 - это новое яркое и необычное развитие компании Damac Properties, ко…
€472,161
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
5
6
340 м²
Полностью меблированная 5-спальная новая вилла с самой изысканной и изысканной мебелью. Вклю…
€8,31 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3
3
270 м²
Mudon Al Ranim - это новые эксклюзивные жилые помещения, расположенные по периметру парка, г…
€789,688
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Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
4
279 м²
Mudon Al Ranim - это новые эксклюзивные жилые помещения, расположенные по периметру парка, г…
€800,272
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Таунхаус
Deira, ОАЭ
169 м²
Таунхаус в комплексе Mangrove Residences,район Expo City Dubai
€702,038
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Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3
184 м²
Таунхаус в комплексе MAY, район Arabian Ranches III, Дубай
€620,117
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Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ
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