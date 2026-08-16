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Таунхаусы в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

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Mina Al arab
3
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7 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 253 м²
Количество этажей 2
Последняя возможность купить таунхаусы в престижном районе Аль-Хамра Вилладж Этот проект зна…
$1,04 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Количество этажей 2
Fairmont Residences Al Marjan Island — брендовые резиденции у моря с полным сервисом, ландша…
$2,64 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
Количество этажей 13
Quattro Del Mar: курортная недвижимость на острове Hayat Island!Quattro Del Mar — премиальны…
$1,82 млн
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DDA Real Estate
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DD CO DEDD CO DE
Таунхаус 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в коллекции прибрежных роскошных резиденций Falcon Island от застройщика Al Hamra! …
$857,767
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Агентство
DDA Real Estate
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Таунхаус 5 комнат в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 325 м²
Количество этажей 2
Последняя возможность купить таунхаусы в престижном районе Аль-Хамра Вилладж Этот проект зна…
$1,34 млн
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Таунхаус в Mina Al arab, ОАЭ
Таунхаус
Mina Al arab, ОАЭ
Площадь 21 м²
Located at the natural Hayat Island, the newest Mina Al Arab development offers spacious 2 b…
$517,320
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TekceTekce
Таунхаус в Mina Al arab, ОАЭ
Таунхаус
Mina Al arab, ОАЭ
Площадь 27 м²
Spacious 3 bedroom Townhouses in a luxurious residential community of Ras Al Khaimah. Marbel…
$653,457
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Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

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