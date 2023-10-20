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Таунхаусы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

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7 объектов найдено
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€1,38 млн
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€756,167
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€728,785
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 181 м²
Этаж 2/2
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€498,002
Таунхаус в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Площадь 21 м²
Located at the natural Hayat Island, the newest Mina Al Arab development offers spacious 2 b…
€488,630
Таунхаус в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Площадь 27 м²
Spacious 3 bedroom Townhouses in a luxurious residential community of Ras Al Khaimah. Marbel…
€617,217
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Ras, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Ras, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Этаж 28/2
Проект Falcon Island в Рас-Аль-Хайме — это комплекс для отдыха с эксклюзивными виллами и тау…
€678,093

Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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