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Таунхаусы с садом в ОАЭ

Дубай
10
Абу-Даби
15
Абу-Даби
18
Шарджа
37
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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Приветствую ! Отличное предложение: стартует продажа таунхаусов с 3 и 4 спальнями от надеж…
$736,986
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Параметры недвижимости в ОАЭ

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