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Таунхаусы в Шардже, ОАЭ

;
Аш-Шарджа
4
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6 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Al Hamriyah, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 308 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы и виллы в потрясающем комьюнити The View Island возле лагуны на побережье Шарджи! …
$609,679
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Таунхаус 6 комнат в Al Hamriyah, ОАЭ
Таунхаус 6 комнат
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 503 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы и виллы в потрясающем комьюнити The View Island возле лагуны на побережье Шарджи! …
$1,19 млн
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Таунхаус 6 комнат в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 6 комнат
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 478 м²
Количество этажей 2
Masaar 3 — лесной оазис с умными домами, природой и инвестиционной привлекательностью!Проект…
$1,66 млн
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Таунхаус 5 комнат в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
Количество этажей 2
Masaar 3 — лесной оазис с умными домами, природой и инвестиционной привлекательностью!Проект…
$778,778
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DDA Real Estate
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Таунхаус 4 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 179 м²
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
$531,233
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Агентство
DDA Real Estate
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Таунхаус 4 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Количество этажей 2
Остров Джубайль расположен недалеко от Абу-Даби, между островом Яс и островом Саадият. Он пр…
$1,02 млн
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Параметры недвижимости в Шардже, ОАЭ

с гаражом
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