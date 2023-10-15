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34 объекта найдено
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Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус в центре города
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус
Sharjah Emirate, ОАЭ
206 м²
Elie Saab Townhouses – новый жилой комплекс, расположенный в престижном районе Meydan, котор…
€918,907
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Таунхаус 2 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
2
3
182 м²
Saro at Masaar - седьмая фаза жилой застройки Arada Developer, которая представляет таунхаус…
€471,600
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Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
3
4
218 м²
Saro at Masaar - седьмая фаза жилой застройки Arada Developer, которая представляет таунхаус…
€652,885
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4
5
247 м²
Saro at Masaar - седьмая фаза жилой застройки Arada Developer, которая представляет таунхаус…
€725,658
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
3
4
218 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 3 и …
€612,484
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4
4
247 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 3 и …
€678,524
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4
4
247 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€1,35 млн
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
2
3
182 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€440,264
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
4
5
293 м²
Приветствуя эксклюзивный релиз Azalea в сообществе Masaar, новый проект Arada Developer, кот…
€828,731
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Sharjah Emirate, ОАЭ
4
179 м²
2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€505,335
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Аш-Шарджа, ОАЭ
4
317 м²
2/2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€923,624
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Аш-Шарджа, ОАЭ
3
260 м²
2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€722,167
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Sharjah Emirate, ОАЭ
5
247 м²
2/2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€659,359
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
4
5
293 м²
Приветствуя эксклюзивный выпуск Azalea в сообществе Masaar, новой разработки Arada Developer…
€817,336
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
4
5
168 м²
Приветствуя эксклюзивный выпуск Azalea в сообществе Masaar, новой разработки Arada Developer…
€655,216
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4
5
251 м²
Представление Hayyan Phase 1 – Arim Homes от Alef Group, новая коллекция роскошных вилл, тау…
€569,494
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4
5
238 м²
Представление Hayyan Phase 1 – Arim Homes от Alef Group, новая коллекция роскошных вилл, тау…
€517,698
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
3
4
219 м²
Представление Hayyan Phase 1 – Arim Homes от Alef Group, новая коллекция роскошных вилл, тау…
€502,159
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
3
4
191 м²
Представление Hayyan Phase 1 – Arim Homes от Alef Group, новая коллекция роскошных вилл, тау…
€465,902
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
2
4
182 м²
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
€431,717
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
2
3
182 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€439,228
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
3
4
218 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€635,015
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Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4
4
247 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€678,524
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Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4
4
293 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€832,357
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Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4
4
247 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€678,524
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