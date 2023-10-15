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Таунхаусы в Sharjah Emirate, ОАЭ

Аш-Шарджа
6
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34 объекта найдено
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус в центре города в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус в центре города
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус
Sharjah Emirate, ОАЭ
Площадь 206 м²
Elie Saab Townhouses – новый жилой комплекс, расположенный в престижном районе Meydan, котор…
€918,907
Таунхаус 2 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Saro at Masaar - седьмая фаза жилой застройки Arada Developer, которая представляет таунхаус…
€471,600
Таунхаус 3 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 218 м²
Saro at Masaar - седьмая фаза жилой застройки Arada Developer, которая представляет таунхаус…
€652,885
Таунхаус 4 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 247 м²
Saro at Masaar - седьмая фаза жилой застройки Arada Developer, которая представляет таунхаус…
€725,658
Таунхаус 3 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 218 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 3 и …
€612,484
Таунхаус 4 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 247 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 3 и …
€678,524
Таунхаус 4 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 247 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€1,35 млн
Таунхаус 2 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€440,264
Таунхаус 4 спальни в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 293 м²
Приветствуя эксклюзивный релиз Azalea в сообществе Masaar, новый проект Arada Developer, кот…
€828,731
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Sharjah Emirate, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 179 м²
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€505,335
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Аш-Шарджа, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 317 м²
Этаж 2/2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€923,624
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Аш-Шарджа, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€722,167
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Sharjah Emirate, ОАЭ
Комнаты 5
Площадь 247 м²
Этаж 2/2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€659,359
Таунхаус 4 спальни в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 293 м²
Приветствуя эксклюзивный выпуск Azalea в сообществе Masaar, новой разработки Arada Developer…
€817,336
Таунхаус 4 спальни в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 168 м²
Приветствуя эксклюзивный выпуск Azalea в сообществе Masaar, новой разработки Arada Developer…
€655,216
Таунхаус 4 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 251 м²
Представление Hayyan Phase 1 – Arim Homes от Alef Group, новая коллекция роскошных вилл, тау…
€569,494
Таунхаус 4 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 238 м²
Представление Hayyan Phase 1 – Arim Homes от Alef Group, новая коллекция роскошных вилл, тау…
€517,698
Таунхаус 3 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 219 м²
Представление Hayyan Phase 1 – Arim Homes от Alef Group, новая коллекция роскошных вилл, тау…
€502,159
Таунхаус 3 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 191 м²
Представление Hayyan Phase 1 – Arim Homes от Alef Group, новая коллекция роскошных вилл, тау…
€465,902
Таунхаус 2 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 182 м²
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
€431,717
Таунхаус 2 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€439,228
Таунхаус 3 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 218 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€635,015
Таунхаус 4 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 247 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€678,524
Таунхаус 4 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€832,357
Таунхаус 4 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 247 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€678,524

Параметры недвижимости в Sharjah Emirate, ОАЭ

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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